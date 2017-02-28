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Специалисты заявили о росте зарплат в Кузбассе

Сегодня 09:05
383
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
talmenkalife.ru

Средняя зарплата кузбассовцев стала больше.

В марте 2017 года она составила 31 704 рубля. Это на 7,4 процента больше, чем в феврале. Такие данные озвучили в Кемеровостате, пишет SU.

По информации службы, в первом квартале этого года кузбассовцы в среднем зарабатывали 30 471 рубль. За аналогичный период прошлого года средний заработок в регионе был на 7,1 процента меньше.

Самая высокая зарплата у работающих в сфере добычи угля и области производства химических веществ и продуктов — больше 46 тысяч рублей в месяц.

Меньше всех зарабатывают работники в сфере производства мебели и полиграфической деятельности. Их зарплата ниже 10 тысяч рублей.

Комментарии 5
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123
11 0
Клоуны, с какого потолка они это берут?
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Екатерина
12 0
как была на одном месте, так и осталась
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Ветер перемен...
3 0
Кемеровостат,убейтесь об стену!
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6 0
Да еще один олигарх в Кузбасс переехал.
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