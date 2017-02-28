Средняя зарплата кузбассовцев стала больше.
В марте 2017 года она составила 31 704 рубля. Это на 7,4 процента больше, чем в феврале. Такие данные озвучили в Кемеровостате, пишет SU.
По информации службы, в первом квартале этого года кузбассовцы в среднем зарабатывали 30 471 рубль. За аналогичный период прошлого года средний заработок в регионе был на 7,1 процента меньше.
Самая высокая зарплата у работающих в сфере добычи угля и области производства химических веществ и продуктов — больше 46 тысяч рублей в месяц.
Меньше всех зарабатывают работники в сфере производства мебели и полиграфической деятельности. Их зарплата ниже 10 тысяч рублей.
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