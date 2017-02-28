Владелец ТРЦ «Сити молл» обязан выплатить 1,9 миллиарда рублей долга по кредиту Альфа-банку.

Арбитражный суд Москвы постановил, что эту сумму компания «Сити-молл инвест» должна выплатить банку по кредитному соглашению, заключённому в ноябре 2012 года, сообщает SU.

Продавать имущество планируют путём проведения публичных торгов. Сам торговый центр площадью 83, 6 тысячи кв. м оценили в 2,1 миллиарда рублей. Рассмотрение ещё одного иска Альфа-банка суд отложил до 29 июня.