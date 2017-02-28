Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары
Недвижимость и строительство

Суд постановил продать новокузнецкий Сити молл на торгах

Сегодня 09:14
1002
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.flamp.ru

Владелец ТРЦ «Сити молл» обязан выплатить 1,9 миллиарда рублей долга по кредиту Альфа-банку.

Арбитражный суд Москвы постановил, что эту сумму компания «Сити-молл инвест» должна выплатить банку по кредитному соглашению, заключённому в ноябре 2012 года, сообщает SU.

Продавать имущество планируют путём проведения публичных торгов. Сам торговый центр площадью 83, 6 тысячи кв. м оценили в 2,1 миллиарда рублей. Рассмотрение ещё одного иска Альфа-банка суд отложил до 29 июня.

Недвижимость и строительство
Комментарии 1
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ