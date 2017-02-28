У новокузнецких автомобилистов выросли затраты на топливо.

Литр АИ-92 на заправках подорожал на 20 копеек. Теперь 92-й заливают по 34,55 рубля, сообщает SU.

Литр бензина марки АИ-95 стоит 37,85 рубля.

Напомним, последнее повышение цен на бензин было зафиксировано в марте этого года.