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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

В Новокузнецке подорожал бензин

Сегодня 09:39
574
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

У новокузнецких автомобилистов выросли затраты на топливо.

Литр АИ-92 на заправках подорожал на 20 копеек. Теперь 92-й заливают по 34,55 рубля, сообщает SU.

Литр бензина марки АИ-95 стоит 37,85 рубля.

Напомним, последнее повышение цен на бензин было зафиксировано в марте этого года.

Комментарии 4
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Ну так нефть дорожает)))) Стабильность)))
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Опоздали, с утра уже 34,85 руб. Даже статья не поспевает за ростом бензина :-)
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