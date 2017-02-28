В Новокузнецке подорожал бензин
Сегодня 09:39
574
У новокузнецких автомобилистов выросли затраты на топливо.
Литр АИ-92 на заправках подорожал на 20 копеек. Теперь 92-й заливают по 34,55 рубля, сообщает SU.
Литр бензина марки АИ-95 стоит 37,85 рубля.
Напомним, последнее повышение цен на бензин было зафиксировано в марте этого года.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.