Жители Тайги пили опасную для здоровья воду.
Проверка показала, что содержание марганца в ней превышало норму в 17,8 раза. Как уже сообщал ВашГород.ру, гендиректора и главного инженера «Водоканала» Тайгинского городского округа обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Также директор скрывал, что вода была непригодной для употребления в пищу и опасной для здоровья.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
Как ранее писал ВашГород.ру, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. Затем тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.
Выяснилось, что воду, во-первых, загрязнял Яшкинский пищекомбинат. Вторая причина — разрушенная дамба на технологическом пруде в Яшкинском районе.
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Про Роснано, 200 мультов стырили, 3 месяца домашнего ареста )))
Почему не к стенке? На Красной площади, само то! Показательно. Поучительно.