Жители Тайги пили опасную для здоровья воду.

Проверка показала, что содержание марганца в ней превышало норму в 17,8 раза. Как уже сообщал ВашГород.ру, гендиректора и главного инженера «Водоканала» Тайгинского городского округа обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Также директор скрывал, что вода была непригодной для употребления в пищу и опасной для здоровья.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Как ранее писал ВашГород.ру, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. Затем тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.

Выяснилось, что воду, во-первых, загрязнял Яшкинский пищекомбинат. Вторая причина — разрушенная дамба на технологическом пруде в Яшкинском районе.