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Кузбассовцы пили опасную воду: кто за это ответит

Сегодня 09:45
675
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
go01.ru

Жители Тайги пили опасную для здоровья воду.

Проверка показала, что содержание марганца в ней превышало норму в 17,8 раза. Как уже сообщал ВашГород.ру, гендиректора и главного инженера «Водоканала» Тайгинского городского округа обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Также директор скрывал, что вода была непригодной для употребления в пищу и опасной для здоровья.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Как ранее писал ВашГород.ру, скандал с загрязнением питьевой воды разгорелся в Тайге в начале этого года. Лаборатория РЖД нашла в воде превышение марганца в 17,8 раза. В начале марта возбудили уголовное дело. Затем тайгинцы устроили флешмоб: принесли бутылки с загрязнённой водой на крыльцо местной администрации.

Выяснилось, что воду, во-первых, загрязнял Яшкинский пищекомбинат. Вторая причина — разрушенная дамба на технологическом пруде в Яшкинском районе.

Комментарии 4
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Маруся
19 0
Кто ответит.Кто ответит.... Кто употреблял эту воду, тот и ответит,потерей своего здоровья.А тем кто причастен, как вода с гуся,жирнее только станут
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Поражают масштабы воровства в России.
Про Роснано, 200 мультов стырили, 3 месяца домашнего ареста )))
Почему не к стенке? На Красной площади, само то! Показательно. Поучительно.
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Алина
0 0
Так в Тайге до сих пор воду нельзя пить. И посуду этой водой мыть нельзя. Да и мыться нежелательно. Там настоящая экологическая катастрофа, масштабы которой замалчиваются.
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z
0 0
Так в Тайге до сих пор воду нельзя пить. И посуду этой водой мыть нельзя. Да и мыться нежелательно. Там настоящая экологическая катастрофа, масштабы которой замалчиваются.
Чиговноежики в тайге вообще в шоке, как так крестьяне имени тулиива, вообще чего то вякают, как так вообще? Вообще, ну чего такого, ну подумаешь потеряли несколько лет жизни, так и так травят едой фуфлыжной, да то что зарабатывают отнимаем через тарифы, налоги и прочую дребедень, а тут возмутились. Значит, еще остались силы, значитца надо еще отнимать.
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