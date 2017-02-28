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В России детей из семьи заберут по инструкции

Сегодня 10:10
565
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mediabitch.ru

Минобрнауки разработает порядок изъятия детей из семей.

К созданию свода правил для сотрудников опеки привлекут общественников. Специальная инструкция появится до конца этого года.

В ней будет зафиксирован основополагающий принцип работы органов опеки: детей можно изымать из семьи только в крайнем случае, когда нет никаких других вариантов и возможности помочь родителям ребенка. Таким образом, прекратятся изъятия детей из-за грязных полов в квартире или пустых полок холодильника, пишут «Известия».

Сейчас у органов опеки практически неограниченные полномочия, и действуют они на своё усмотрение. Не предполагается вариант, что это может быть временная ситуация или произошла ошибка, — рассказала председатель благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская.

Общественники считают, что эту систему нужно менять — она не должна быть репрессивной по отношению к семьям. С этими доводами согласилась и вице-премьер РФ Ольга Голодец, отметила Елена Альшанская.

Комментарии 3
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321
7 0
...где скачать инструкцию по изъятию детей???)))

...эх, чем дальше в лес...
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Ветер перемен...
4 0
Ну всё друзья! 3,14zдец!!! Они до ведут до такого,как в Финляндии, где детей отбирают безо всяких на то причин и передают их даже однополым парам. Раз они начали мурыжить эту тему,значит процесс пошёл. Надеюсь я ошибась. 8-(
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Екарный Бабай
0 0
Ну всё друзья! 3,14zдец!!! Они до ведут до такого,как в Финляндии, где детей отбирают безо всяких на то причин и передают их даже однополым парам. Раз они начали мурыжить эту тему,значит процесс пошёл. Надеюсь я ошибась. 8-(
Я тоже надеюсь что ты ошибаешься,но хрен его знает.
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