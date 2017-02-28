Минобрнауки разработает порядок изъятия детей из семей.

К созданию свода правил для сотрудников опеки привлекут общественников. Специальная инструкция появится до конца этого года.

В ней будет зафиксирован основополагающий принцип работы органов опеки: детей можно изымать из семьи только в крайнем случае, когда нет никаких других вариантов и возможности помочь родителям ребенка. Таким образом, прекратятся изъятия детей из-за грязных полов в квартире или пустых полок холодильника, пишут «Известия».

Сейчас у органов опеки практически неограниченные полномочия, и действуют они на своё усмотрение. Не предполагается вариант, что это может быть временная ситуация или произошла ошибка, — рассказала председатель благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам», член Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве Елена Альшанская.

Общественники считают, что эту систему нужно менять — она не должна быть репрессивной по отношению к семьям. С этими доводами согласилась и вице-премьер РФ Ольга Голодец, отметила Елена Альшанская.