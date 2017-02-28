Уже сегодня россияне смогут оплатить покупки через Android Pay.

Услуга станет доступна в районе 9.00 по Москве. А клиенты «Сбербанка» уже могут ею воспользоваться, сообщили в компании. Оплату можно настроить в приложении «Сбербанк Онлайн» или скачав приложение Android Pay. К нему надо привязать карточку системы Visa или MasterCard.

В банке заверили, что услуга безопасна.

«При оплате через Android Pay номер карты никуда не передаётся: вместо него используется виртуальный счёт. Платёжные данные надёжно защищены даже при потере телефона: с помощью сервиса „Удалённое управление Android“ устройство можно заблокировать, установить на него пароль или удалить с него всю личную информацию», — рассказали в пресс-службе «Сбербанка».

Также Android Pay станет доступен для клиентов «Ак Барс Банка», «Альфа Банка», «Бинбанка», «ВТБ-24», «МТС Банак», банков «Открытие» и «Рокетбанк», «Промсвязьбанка», «Райффайзен банка», «Россельхозбанка», «Русского стандарта», «Тинькофф банка», банка «Точка» и сервиса «Яндекс.Деньги». Об этом пишет TJ.

Ещё одно условие — смартфон должен быть на базе Android 4.4 и выше.

Как уже сообщал ВашГород.ру, чтобы оплатить покупку через Android Pay, достаточно разблокировать гаджет и поднести его к терминалу.