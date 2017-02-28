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В России заработал Android Pay

Сегодня 10:15
262
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Easybranches

Уже сегодня россияне смогут оплатить покупки через Android Pay.

Услуга станет доступна в районе 9.00 по Москве. А клиенты «Сбербанка» уже могут ею воспользоваться, сообщили в компании. Оплату можно настроить в приложении «Сбербанк Онлайн» или скачав приложение Android Pay. К нему надо привязать карточку системы Visa или MasterCard.

В банке заверили, что услуга безопасна.

«При оплате через Android Pay номер карты никуда не передаётся: вместо него используется виртуальный счёт. Платёжные данные надёжно защищены даже при потере телефона: с помощью сервиса „Удалённое управление Android“ устройство можно заблокировать, установить на него пароль или удалить с него всю личную информацию», — рассказали в пресс-службе «Сбербанка».

Также Android Pay станет доступен для клиентов «Ак Барс Банка», «Альфа Банка», «Бинбанка», «ВТБ-24», «МТС Банак», банков «Открытие» и «Рокетбанк», «Промсвязьбанка», «Райффайзен банка», «Россельхозбанка», «Русского стандарта», «Тинькофф банка», банка «Точка» и сервиса «Яндекс.Деньги». Об этом пишет TJ.

Ещё одно условие — смартфон должен быть на базе Android 4.4 и выше.

Как уже сообщал ВашГород.ру, чтобы оплатить покупку через Android Pay, достаточно разблокировать гаджет и поднести его к терминалу.

Комментарии 3
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Марго, Вы мой кумир
0 0
Но все же, нужно перепечатывать полностью.

Давайте, поведаем страждущим поюзать Гугл Пэй, что ихний девайс должен поддерживать технологию NFC, дабы стоны - а чо на моем смарте не поддерживается, пару забытых смыслрв:

- идем в настроки своего Андрюши
- в разделе "беспроводные сети" ищем "еще"
- если пункт "NFC" присутствует, то мы в теме.
- если вышестоящий пункт отсутствует, курим бамбук, либо меняем свой Андроид-девайс на более свежий.

Андестенд, Марго?
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вася
0 0
Но все же, нужно перепечатывать полностью.

Давайте, поведаем страждущим поюзать Гугл Пэй, что ихний девайс должен поддерживать технологию NFC, дабы стоны - а чо на моем смарте не поддерживается, пару забытых смыслрв:

- идем в настроки своего Андрюши
- в разделе "беспроводные сети" ищем "еще"
- если пункт "NFC" присутствует, то мы в теме.
- если вышестоящий пункт отсутствует, курим бамбук, либо меняем свой Андроид-девайс на более свежий.

Андестенд, Марго?
Марго такие тонкости не вкуривает и кстати терминал также должен поддерживать NFC, на нём должны такие полочки быть типа антен вайфай только горизонтально.
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z
0 0
А правда, что при аплате через андройда пай, у Маргариты деньги не списываются?
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