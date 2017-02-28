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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

Кемеровские магазины откажутся от продажи спиртного на один день

Сегодня 10:41
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В четверг, 25 мая, в Кемерове пройдут последние звонки.

Магазинам, которые находятся рядом с образовательными учреждениями, парками и так далее посоветовали в этот день не продавать алкоголь в стеклянных бутылках. Торговым точкам также напомнили, что продавать спиртное и сигареты несовершеннолетним запрещено. 25 мая следить за этим будут сотрудники потребительского рынка и полицейские.

Для безопасности здания и территории, где пройдут последние звонки, обыщут со служебными собаками. 25 числа на всех праздниках будут присутствовать полицейские, сообщили в администрации города.

Кемеровчан просят быть бдительными и сообщать о подозрительных лицах по телефону 112 (с мобильного).

http://www.kemerovo.ru/news/?id=35 122
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