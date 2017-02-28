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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

В Кемерове в аварии с такси пострадала девушка

Сегодня 11:08
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инцидент Кемерово

22 мая на нерегулируемой «пешеходке» в Рудничном районе сбили девушку.

Это случилось в районе 23.00. Водитель «Лады Гранта» наехал на 23-летнюю девушку на проспекте Шахтёров, напротив дома № 59А.

«Водитель, управляя „Ладой Гранта“, двигался в сторону Терешковой, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали ВашГород.ру в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

По словам очевидцев, у пострадавшей перелом таза. Известно, что 41-летний водитель на момент ДТП был трезв. Предварительная причина ДТП — нарушение правил проезда «пешеходки».

Свидетели в паблике «Инцидент Кемерово» жалуются, что этот переход крайне опасен. По их словам, ранее там уже сбивали пешеходов.

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