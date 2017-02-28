22 мая на нерегулируемой «пешеходке» в Рудничном районе сбили девушку.
Это случилось в районе 23.00. Водитель «Лады Гранта» наехал на 23-летнюю девушку на проспекте Шахтёров, напротив дома № 59А.
«Водитель, управляя „Ладой Гранта“, двигался в сторону Терешковой, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали ВашГород.ру в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.
По словам очевидцев, у пострадавшей перелом таза. Известно, что 41-летний водитель на момент ДТП был трезв. Предварительная причина ДТП — нарушение правил проезда «пешеходки».
Свидетели в паблике «Инцидент Кемерово» жалуются, что этот переход крайне опасен. По их словам, ранее там уже сбивали пешеходов.
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