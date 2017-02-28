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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

На кемеровских дорогах появились уникальные «зебры»

Сегодня 11:15
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemerovo.ru

В Кемерове появились светоотражающие пешеходные переходы и разметка.

Их нанесли с использованием специальных добавок, так называемых микростеклошариков, диаметром от 100 до 600 микрон. Это уникальный материал, который, благодаря своим светоотражающим свойствам, обеспечивают безопасность дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что светоотражающие компоненты помогают ярче выделить разметку в тёмное время суток и применяются на магистральных дорогах города. Всего нанесено 384 тысячи погонных метров линий разметки и почти 19 тысяч квадратных метров «зебр».

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