В Кемерове появились светоотражающие пешеходные переходы и разметка.
Их нанесли с использованием специальных добавок, так называемых микростеклошариков, диаметром от 100 до 600 микрон. Это уникальный материал, который, благодаря своим светоотражающим свойствам, обеспечивают безопасность дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что светоотражающие компоненты помогают ярче выделить разметку в тёмное время суток и применяются на магистральных дорогах города. Всего нанесено 384 тысячи погонных метров линий разметки и почти 19 тысяч квадратных метров «зебр».
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