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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

В Новокузнецке устроят жаркую неделю граффити

Сегодня 11:27
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке стартовал приём заявок на конкурс граффити в рамках традиционного фестиваля «Неделя уличного искусства».

Желающие принять в нём участие могут подать заявку до 31 на адрес электронной почты: street_art_nvkz@mail.ru. К ней нужно приложить эскиз или эскизы, которые могут быть нарисованы как от руки, так и созданы на компьютере, и своё портфолио (3 работы, выполненные на стенах).

Имена участников станут известны 10 июня. А сам конкурс продлится с 10 по 16 июля.

Как отмечают организаторы, накануне юбилея города основной темой фестиваля объявлена номинация «Новокузнецк — 400». Также есть дополнительные темы: «В ритме любимого города», «Индастриал», «Коренные народы Сибири», «Природа Сибири»

Об условиях участия в конкурсе можно прочитать здесь. Более подробная информация есть на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте».

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