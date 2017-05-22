В столице Кузбасса построят ещё один храм.

Он появится в Ленинском районе города. В понедельник, 22 мая, состоялся молебен на начало строительства деревянного храма в честь святой Татианы. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

Планируется, что новый храм распахнёт двери для прихожан осенью этого года.