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Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

В Кемерове появится новый храм

Сегодня 11:35
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mitropolit.info

В столице Кузбасса построят ещё один храм.

Он появится в Ленинском районе города. В понедельник, 22 мая, состоялся молебен на начало строительства деревянного храма в честь святой Татианы. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

Планируется, что новый храм распахнёт двери для прихожан осенью этого года.

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