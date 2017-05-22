В Кемерове появится новый храм
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В столице Кузбасса построят ещё один храм.
Он появится в Ленинском районе города. В понедельник, 22 мая, состоялся молебен на начало строительства деревянного храма в честь святой Татианы. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.
Планируется, что новый храм распахнёт двери для прихожан осенью этого года.
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