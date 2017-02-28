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Нужны ли выпускные для младшеклассников — вопрос дня

Сегодня 11:49
1002
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Читательница ВашГород.ру Екатерина подняла вопрос о выпускных для младшеклассников.

«Вы вот выпустили статью про выпускные у 11-х классов. А я хочу сказать, сейчас их модно делать даже среди маленьких. Вчера у моей дочки был выпускной в 4-м классе. Мы, конечно, не 30 тысяч потратили, но всё-таки. Покупали платье, скидывались на стол, дарили учителям цветы, классной — сертификат на ювелирку.

Я, конечно, во всём поучаствовала, но не понимаю, зачем уже в 4-м классе выпускные? Так тоже несколько мам считали, мы пытались остальных уговорить, а они ни в какую… Ладно ещё 9-й, 11-й, там ребятишки уходят из школы, но для малышей это зачем, я не понимаю. В другой школе, я слышала, они вообще в дорогое кафе пошли.

В общем, такое ощущение, что родители сейчас просто хотят «выпендриться», показать, сколько у кого денег, вот и даже среди крошек устраивают праздники. А вы как считаете?" - написала женщина.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 34
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кто бы что не говорил, но
9 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Ваше Имя
28 2
За 17 лет одебилили нацию настолько, куда еще? Плодоматкам надо устраивать выпускной уже на стадии роддома. Застолье, тамада, щ'икардосный стол, все дела. И главное сказать, что это обязаловка, а если не будешь справлять, тогда ты нищебродка и ваще "тьху на тебя, кончита ивановна" ©Усманофф
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О_о
5 3
Уважаемый ВГ, где все комментарии к старым новостям???????? Почему все новости старше 2-х дней остались без комментариев???? Мы с вами так не договаривались! Прошу редакцию сайта прокомментировать.
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ххх
34 2
Население реально, отупело. Фотать все и выкладывать во все соцсети. Все должны знать про все! Как она замуж выходила, беременная ходила, рожала и т.д. ЗАЧЕМ - вот вопрос? Ты для себя живешь или для окружающих? Самим детям это на*** не надо, все эти понто-выпускные! Вы лучше семьей куда-нибудь сходите, а лучше на шашлыки на природу съездите. У ребенка больше общения с семьей должно быть и больше положительных эмоций от этого общения.
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123
7 22
У меня тоже был выпускной из младшей школы, да ещё и в начале 2000-х годов, да ещё и в кафе, когда такое не практиковалось широко. И, знаете, я рада, что он был. Это ведь важный этап в жизни ребёнка — переход в старшую школу, взросление. Почему бы его не отметить?
Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
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у меня вопрос
5 9
За 17 лет одебилили нацию настолько, куда еще? Плодоматкам надо устраивать выпускной уже на стадии роддома. Застолье, тамада, щ'икардосный стол, все дела. И главное сказать, что это обязаловка, а если не будешь справлять, тогда ты нищебродка и ваще "тьху на тебя, кончита ивановна" ©Усманофф
почему именно за 17 лет?
мне почти 30, и в моем 4 классе был выпускной
без тамады и кафе, естественно в формате, описанном в этой новости
каким образом выпускные мешают семьям проводить вместе время, я не очень понимаю
у нас для вылазок за город и каких-то совместных интересных занятий никогда не требовалось повода
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Катя
10 18
Вы такие интересные, вот, понты и понты. А я считаю, для ребенка ничего не должно быть жалко! И выпускной уже в 4 классе тоже нужен, ребенок осознает лучше, что он завершил ответственный этап и идет дальше. И почему бы не устроить праздник в кафе, если есть возможность? Знаете, у меня в детстве такого не было, вот и своему ребенку я хочу дать самое лучшее. А те, кто там обхаяли все, либо бездетные, либо несознательные родители.
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лариса
4 11
Вы такие интересные, вот, понты и понты. А я считаю, для ребенка ничего не должно быть жалко! И выпускной уже в 4 классе тоже нужен, ребенок осознает лучше, что он завершил ответственный этап и идет дальше. И почему бы не устроить праздник в кафе, если есть возможность? Знаете, у меня в детстве такого не было, вот и своему ребенку я хочу дать самое лучшее. А те, кто там обхаяли все, либо бездетные, либо несознательные родители.
поддерживаю, в том году сын ходил на выпускной в четвертом, все хорошо было.
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лариса
5 10
За 17 лет одебилили нацию настолько, куда еще? Плодоматкам надо устраивать выпускной уже на стадии роддома. Застолье, тамада, щ'икардосный стол, все дела. И главное сказать, что это обязаловка, а если не будешь справлять, тогда ты нищебродка и ваще "тьху на тебя, кончита ивановна" ©Усманофф
сами вы плодоматка! своей матери так же бы сказали???????
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1
28 0
Раньше это было просто чаепитие. А сейчас купюрами похвастаться.
Выпускной в садике дочь восприняла без восторга, как потраченное время зря. Хотя ВСЁ было и анимация тоже.
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Имя есть
29 1
Вы такие интересные, вот, понты и понты. А я считаю, для ребенка ничего не должно быть жалко! И выпускной уже в 4 классе тоже нужен, ребенок осознает лучше, что он завершил ответственный этап и идет дальше. И почему бы не устроить праздник в кафе, если есть возможность? Знаете, у меня в детстве такого не было, вот и своему ребенку я хочу дать самое лучшее. А те, кто там обхаяли все, либо бездетные, либо несознательные родители.
Т.е., Вы хотите сказать, что выпускной в 4-ом классе - это "самое лучшее", что могут дать своему ребенку родители? Мда........поколение пепси
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Справедливость
26 1
Праздник нужен,но не бездумная трата денег. Некоторые родители вникать никуда не хотят,лишь бы подороже,а иначе что про нас подумают,вдруг мы хуже других будем! У меня тоже был выпускной (в третьем,а не в четвертом классе), мы готовили стихи,у нас было чаепитие,без всяких подарков и шикарных платьев (надели нарядные платья,какие у кого были и подарили цветы,кто хотел)!И впечатления самые светлые и радужные!
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321
3 5
Т.е., Вы хотите сказать, что выпускной в 4-ом классе - это "самое лучшее", что могут дать своему ребенку родители? Мда........поколение пепси
думаю, под "самым лучшим" подразумевается все в комплексе
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Мама
17 0
На днях родители устроили выпускной прямо в школе №70 с шампанским и слабоалкогольными наркотиками. С разрешения школьного начальства. Показали деткам пример. Главное, что поставили себе в заслугу мол, никто не напился. Шизофрения......
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Ирина
3 12
У меня тоже был выпускной из младшей школы, да ещё и в начале 2000-х годов, да ещё и в кафе, когда такое не практиковалось широко. И, знаете, я рада, что он был. Это ведь важный этап в жизни ребёнка — переход в старшую школу, взросление. Почему бы его не отметить?
Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
Полностью поддерживаю Вас.
Правду говорите.
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Люблю Россию
11 0
Когда родители организуют выпускной без алкоголя, то это нормально. Однако, когда они организуют детям выпускной и себе пьянку, то здесь большие сомнения, что они заботились о детях, а не о себе дурындах. Знаю что выпускникам 4-го класса одной из школ Кузни родители организуют за пределами школы вечеринку с пьянкой для взрослых. Мол, за стенами школы можно. У них мозги совсем отсохли. Не понимают, какой они, мамки и папки, подадут пример сразу всем деточкам. И куда только смотрит начальство Комитета образования и науки Новокузнецка?
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Ирина
19 1
Т.е., Вы хотите сказать, что выпускной в 4-ом классе - это "самое лучшее", что могут дать своему ребенку родители? Мда........поколение пепси
Выпускной в 4м классе - может и не главное событие. Но это детский праздник! А ну уберите свои грязные взрослые лапы от детских радостей! Пусть порадуются, пока маленькие. А то потом вырастут, станут как Вы - и всё, конец.
Для этого ведь действительно достаточно чаепития и поставить сценку с классной руководительницей в своём же классе - И вот тебе радость! Детям интересна не росскош.
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Ирина
5 1
В конце концов, себя-то помните? Не такими уж и малявками себя осознают в 4м классе, чтоб не отличать праздника от обычного дня.
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Имя есть
4 1
Выпускной в 4м классе - может и не главное событие. Но это детский праздник! А ну уберите свои грязные взрослые лапы от детских радостей! Пусть порадуются, пока маленькие. А то потом вырастут, станут как Вы - и всё, конец.
Для этого ведь действительно достаточно чаепития и поставить сценку с классной руководительницей в своём же классе - И вот тебе радость! Детям интересна не росскош.
"....А то потом вырастут, станут как Вы - и всё, конец..."

Нет, лучше стать как Вы - РОССКОШ )))
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Татка
12 1
У меня тоже был выпускной из младшей школы, да ещё и в начале 2000-х годов, да ещё и в кафе, когда такое не практиковалось широко. И, знаете, я рада, что он был. Это ведь важный этап в жизни ребёнка — переход в старшую школу, взросление. Почему бы его не отметить?
Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
Выпускной должен быть один,чтоб запомнился на всю жизнь,прощание со школой,это и есть выпускной,а переход из начальной школы в среднее звено,это обычный переход в следующий класс.
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Читатель
18 0
да уж, деньги мозг у некоторых совсем сожрали, нас в дет.саду были выпускные, но наши родители покупали нам в подарок "набор первоклашки", без изысков только необходимое. На самом празднике мы выступали в "отчетном" концерте, где показывали, чему нас научили. малыши нас поздравляли. В конце мы дарили всем цветы. По окончании мл.классов у нас был праздничный классный час с родителями, и там тоже мы показывали сценки и читали стихи. Никаких подарков учителям кроме цветов. Какое кафе, наряды и прочее? Совсем уже одурели со своей показухой, и чем дальше тем веселее и веселее, с такими темпами дойдем до стриптиза на выпускных
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1
8 0
Если мой ребенок скажет, - Папа, ну этот выпускной, давай, что -нибудь другое. Конечно сделаю.
А эти, которые там по несколько тысяч планируют с каждого ребенка собрать на все подарки и приблуды, ни чего не получат.
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Светлов
9 0
Выпускной в 4м классе - может и не главное событие. Но это детский праздник! А ну уберите свои грязные взрослые лапы от детских радостей! Пусть порадуются, пока маленькие. А то потом вырастут, станут как Вы - и всё, конец.
Для этого ведь действительно достаточно чаепития и поставить сценку с классной руководительницей в своём же классе - И вот тебе радость! Детям интересна не росскош.
Если без пьянки родителей то я поддержу на выпускной чаепитие и стихи с песенками
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Митрич
1 1
У меня тоже был выпускной из младшей школы, да ещё и в начале 2000-х годов, да ещё и в кафе, когда такое не практиковалось широко. И, знаете, я рада, что он был. Это ведь важный этап в жизни ребёнка — переход в старшую школу, взросление. Почему бы его не отметить?
Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
А-а, так вот откуда шестерка своего бл...дства нахваталась? :-))))
Я всегда говорил что ранние выпускные до добра не доведут, и вот, пожалте: был бы порядочный человек, а так - чмо на палочке...
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123
2 4
Выпускной должен быть один,чтоб запомнился на всю жизнь,прощание со школой,это и есть выпускной,а переход из начальной школы в среднее звено,это обычный переход в следующий класс.
А вот вы ради своих горячих убеждений готовы лишить ребёнка праздника?
У меня, например, выпускной из школы был никакой, а после вуза вообще выпускного не было. Вот и получается, что единственный нормальный был после 3 класса.
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Тоже родители
5 19
Ну что за деление на черное и белое. Есть еще и серое, и цветное. Выпускной после 4 класса нужен. Дети расстаются со своим учителем. Они переходят в среднее школьное звено, где будут чужие учителя, беготня по этажам, закончится детство. Вот этот этап взросления и надо отметить. Просто во всем должна быть мера. Не дорогое кафе, с минимальным набором блюд, либо праздничный вечер в школе, с приглашением группы аниматоров. Подарок учителю- это уже по желанию класса. Нет денег- нет подарка. Но просто последний раз посидеть с этим учителем все вместе, как старые добрые друзья, точно нужно. Покупка наряда тоже по желанию. Наш сын был в школьной одежде -брюки, жилет, свежая рубашка, бабочка. Дочке покупали платье не дорогое, но красивое, с таким расчетом, чтобы летом можно было одеть. Туфли ,конечно, новые купили. Учителю наш класс дарил крутящийся стул и букет роз. Дети запомнили свои выпускные . к своему учителю в школе ходили в гости до 7 класса. А все потому, что она на выпускном им об этом сказала. Что мы добрые друзья, что всегда рада видеть всех. Даже бывало наши дети с ней и новыми первоклашками ездили на пикник, на экскурсии. Такая дружба очень помогает детям учиться дальше. И именно выпускной сблизил всех очень сильно. Сразу скажу, спиртного не было.
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Йцукен
5 4
А-а, так вот откуда шестерка своего бл...дства нахваталась? :-))))
Я всегда говорил что ранние выпускные до добра не доведут, и вот, пожалте: был бы порядочный человек, а так - чмо на палочке...
Мне интересно, вы адекватный человек вообще? Может, стоит провериться всё-таки?
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5
5 0
Это делать ни в коем случае не надо. Зачем? Если требуют учителя или администрация - родители в полном праве отказаться от этого мероприятия: вам за это ничего не будет.Кто хочет-пожалуйста! Родители, помните, никто не в праве требовать от вас никаких денег. Это ДОБРОВОЛЬНЫЕ пожертвования!!!
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666
2 0
У нас в классе родители придумали идти в боулинг. На родительском собрании бурно обсуждали. "Детям мороженое и газировка, а у родителей будут свои "вкусняшки". Учительница молодая у нас (не многим больше 20 лет) поддержала это с восторгом. Был бы повод выпить.....
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Митрич
5 0
Если мой ребенок скажет, - Папа, ну этот выпускной, давай, что -нибудь другое. Конечно сделаю.
А эти, которые там по несколько тысяч планируют с каждого ребенка собрать на все подарки и приблуды, ни чего не получат.
У знакомых окончание начальной школы собираются отмечать...... в ресторане, с детьми и родителями! :-((( По-моему, просто полный бред! А чего не в стриптиз-клубе? :-((((
Вообще, слово "выпускной" означает ВЫПУСК, т.е. своего рода прощание со школой. А кто уходит из школы после 4-го класса? Какой, нафиг, выпускной? И что за современная мода приучать детей сызмальства к пьянкам и застольям? Считаю, что в 4-м классе даже пресловутые "чаепития" в классе - и то лишка...
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123
0 0
А-а, так вот откуда шестерка своего бл...дства нахваталась? :-))))
Я всегда говорил что ранние выпускные до добра не доведут, и вот, пожалте: был бы порядочный человек, а так - чмо на палочке...
Алешенька )))))) Вот ты дебил )))) Под "моим" ником написала девушка, а ты уже кинулся фантазировать ))) Идиота кусок ))))
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666
4 0
Объявление в детском саду: "Уважаемые родители! Следите за тем, что происходит у вас дома. В понедельник за завтраком дети дружно чокаются компотом"....
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аватар
123
0 1
У нас в классе родители придумали идти в боулинг. На родительском собрании бурно обсуждали. "Детям мороженое и газировка, а у родителей будут свои "вкусняшки". Учительница молодая у нас (не многим больше 20 лет) поддержала это с восторгом. Был бы повод выпить.....
Если любит прибухнуть, тогда можно сделать вывод, что она страшненькая. Тогда вам лучше не в боулинг, а в караоке или сразу в нумера. Дитям соса-солы поставьте и лимо закажите на пару часиков, а сами с текилой и училкой в нумера. ФАААААН!
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123
9 0
Праздник нужен,но не бездумная трата денег. Некоторые родители вникать никуда не хотят,лишь бы подороже,а иначе что про нас подумают,вдруг мы хуже других будем! У меня тоже был выпускной (в третьем,а не в четвертом классе), мы готовили стихи,у нас было чаепитие,без всяких подарков и шикарных платьев (надели нарядные платья,какие у кого были и подарили цветы,кто хотел)!И впечатления самые светлые и радужные!
В том-то и дело, что в 3-ем (щас в 4-ом) классе достаточно чаепития. Какой нафиг выпускной? Даже по сути слова, что значит выпускной? Дети остаются в той же школе, тем же составом, никуда они не выпускаются. А из этого делают феерию идиотизма, граничащую с маразмом - платья, аниматоры, кошерные подарки, действительно, только стриптизерши из торта не хватает. Можно подумать, что без всего этого пафоса учитель не получит удовлетворения, а дети останутся на второй год. Один словом - скромнее надо быть и не пудрить детям мозг с ранних лет этой "тусовочной" дрянью. У них еще 11-ый класс и все студенчество впереди, вот там будет возможность потусить и "выпуститься" на все 300%.
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