Читательница ВашГород.ру Екатерина подняла вопрос о выпускных для младшеклассников.
«Вы вот выпустили статью про выпускные у 11-х классов. А я хочу сказать, сейчас их модно делать даже среди маленьких. Вчера у моей дочки был выпускной в 4-м классе. Мы, конечно, не 30 тысяч потратили, но всё-таки. Покупали платье, скидывались на стол, дарили учителям цветы, классной — сертификат на ювелирку.
Я, конечно, во всём поучаствовала, но не понимаю, зачем уже в 4-м классе выпускные? Так тоже несколько мам считали, мы пытались остальных уговорить, а они ни в какую… Ладно ещё 9-й, 11-й, там ребятишки уходят из школы, но для малышей это зачем, я не понимаю. В другой школе, я слышала, они вообще в дорогое кафе пошли.
В общем, такое ощущение, что родители сейчас просто хотят «выпендриться», показать, сколько у кого денег, вот и даже среди крошек устраивают праздники. А вы как считаете?" - написала женщина.
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Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
мне почти 30, и в моем 4 классе был выпускной
без тамады и кафе, естественно в формате, описанном в этой новости
каким образом выпускные мешают семьям проводить вместе время, я не очень понимаю
у нас для вылазок за город и каких-то совместных интересных занятий никогда не требовалось повода
Выпускной в садике дочь восприняла без восторга, как потраченное время зря. Хотя ВСЁ было и анимация тоже.
Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
Правду говорите.
Для этого ведь действительно достаточно чаепития и поставить сценку с классной руководительницей в своём же классе - И вот тебе радость! Детям интересна не росскош.
Для этого ведь действительно достаточно чаепития и поставить сценку с классной руководительницей в своём же классе - И вот тебе радость! Детям интересна не росскош.
Нет, лучше стать как Вы - РОССКОШ )))
Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
А эти, которые там по несколько тысяч планируют с каждого ребенка собрать на все подарки и приблуды, ни чего не получат.
Для этого ведь действительно достаточно чаепития и поставить сценку с классной руководительницей в своём же классе - И вот тебе радость! Детям интересна не росскош.
Тут пишут, что с семьёй времени больше нужно проводить: а что мешает семье быть с ребёнком на празднике? Представляете, не всё делается ради фотографий в соцсетях и понтов.
Я всегда говорил что ранние выпускные до добра не доведут, и вот, пожалте: был бы порядочный человек, а так - чмо на палочке...
У меня, например, выпускной из школы был никакой, а после вуза вообще выпускного не было. Вот и получается, что единственный нормальный был после 3 класса.
Я всегда говорил что ранние выпускные до добра не доведут, и вот, пожалте: был бы порядочный человек, а так - чмо на палочке...
А эти, которые там по несколько тысяч планируют с каждого ребенка собрать на все подарки и приблуды, ни чего не получат.
Вообще, слово "выпускной" означает ВЫПУСК, т.е. своего рода прощание со школой. А кто уходит из школы после 4-го класса? Какой, нафиг, выпускной? И что за современная мода приучать детей сызмальства к пьянкам и застольям? Считаю, что в 4-м классе даже пресловутые "чаепития" в классе - и то лишка...
Я всегда говорил что ранние выпускные до добра не доведут, и вот, пожалте: был бы порядочный человек, а так - чмо на палочке...