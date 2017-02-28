Читательница ВашГород.ру Екатерина подняла вопрос о выпускных для младшеклассников.

«Вы вот выпустили статью про выпускные у 11-х классов. А я хочу сказать, сейчас их модно делать даже среди маленьких. Вчера у моей дочки был выпускной в 4-м классе. Мы, конечно, не 30 тысяч потратили, но всё-таки. Покупали платье, скидывались на стол, дарили учителям цветы, классной — сертификат на ювелирку.

Я, конечно, во всём поучаствовала, но не понимаю, зачем уже в 4-м классе выпускные? Так тоже несколько мам считали, мы пытались остальных уговорить, а они ни в какую… Ладно ещё 9-й, 11-й, там ребятишки уходят из школы, но для малышей это зачем, я не понимаю. В другой школе, я слышала, они вообще в дорогое кафе пошли.

В общем, такое ощущение, что родители сейчас просто хотят «выпендриться», показать, сколько у кого денег, вот и даже среди крошек устраивают праздники. А вы как считаете?" - написала женщина.