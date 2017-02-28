Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск накроет очередным ураганом
Здоровый город

Матвиенко: у государства есть деньги на бесплатную медпомощь детям

Сегодня 12:08
584
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
klubmama.ru

Речи о платном детском здравоохранении в России быть не должно.

Государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования для эффективной бесплатной медицинской помощи детям. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что в каждом регионе должен быть создан координирующий организационный центр для оказания педиатрической помощи по всем профилям. Для этого, считает Валентина Матвиенко, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник, а также вопросы кадров и бесплатной доступной медицинской помощи.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
Павел Фомин
43 1
Из этой фразы госпожи миллионерши Матвиенко я делаю вывод, что на бесплатную медпомощь в России, в скором времени смогут рассчитывать только дети.
ответить
аватар
О_о
0 7
Уважаемый ВГ, где все комментарии к старым новостям???????? Почему все новости старше 2-х дней остались без комментариев???? Мы с вами так не договаривались! Прошу редакцию сайта прокомментировать.
ответить
аватар
Екарный Бабай
8 0
Предвыборное бла бла бла.
ответить
аватар
Екарный Бабай
1 0
Предвыборное бла бла бла.
ответить
аватар
Екарный Бабай
0 0
Предвыборное бла бла бла.
ответить
аватар
Екарный Бабай
0 0
Предвыборное бла бла бла.
ответить
аватар
ВашГород.ру 25
4 0
Уважаемый ВГ, где все комментарии к старым новостям???????? Почему все новости старше 2-х дней остались без комментариев???? Мы с вами так не договаривались! Прошу редакцию сайта прокомментировать.
Уважаемый О_о, все комментарии доступны зарегистрированным пользователям
ответить
аватар
Илья
9 0
Деньги есть да не про вашу честь)))
ответить
аватар
О_о_о_о
5 0
Уважаемый ВГ, где все комментарии к старым новостям???????? Почему все новости старше 2-х дней остались без комментариев???? Мы с вами так не договаривались! Прошу редакцию сайта прокомментировать.
А кто с Вами вообще о чём-то договаривался?
ответить
аватар
местный-2
3 0
"Для этого, считает Валентина Матвиенко, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник"
То есть Валя хочет денег.Отсюда и ее заявление,которое никакой нагрузки не несет.Сказала и сказала.
Где будет брать врачей ,она не уточнила.
Если не ошибаюсь,то для получения бесплатных услуг ,люди месяцами дожидаются своей очереди и качество этих услуг на порядок хуже.
ответить
аватар
Людмила
1 0
"Для этого, считает Валентина Матвиенко, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник"
То есть Валя хочет денег.Отсюда и ее заявление,которое никакой нагрузки не несет.Сказала и сказала.
Где будет брать врачей ,она не уточнила.
Если не ошибаюсь,то для получения бесплатных услуг ,люди месяцами дожидаются своей очереди и качество этих услуг на порядок хуже.
Матвиенко же сказала просто "рассмотреть".Делать -не обязательно.
ответить
аватар
Павел Фомин
2 0
Матвиенко же сказала просто "рассмотреть".Делать -не обязательно.
То есть, главное кукарекнуть, а там хоть не рассветай!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ