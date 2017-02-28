Речи о платном детском здравоохранении в России быть не должно.
Государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования для эффективной бесплатной медицинской помощи детям. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.
Она подчеркнула, что в каждом регионе должен быть создан координирующий организационный центр для оказания педиатрической помощи по всем профилям. Для этого, считает Валентина Матвиенко, нужно рассмотреть вопрос о строительстве, реконструкции, капремонте детских больниц и поликлиник, а также вопросы кадров и бесплатной доступной медицинской помощи.
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То есть Валя хочет денег.Отсюда и ее заявление,которое никакой нагрузки не несет.Сказала и сказала.
Где будет брать врачей ,она не уточнила.
Если не ошибаюсь,то для получения бесплатных услуг ,люди месяцами дожидаются своей очереди и качество этих услуг на порядок хуже.
То есть Валя хочет денег.Отсюда и ее заявление,которое никакой нагрузки не несет.Сказала и сказала.
Где будет брать врачей ,она не уточнила.
Если не ошибаюсь,то для получения бесплатных услуг ,люди месяцами дожидаются своей очереди и качество этих услуг на порядок хуже.