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Новокузнечанка травмировалась в автобусе

Сегодня 12:39
1044
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newsregions.ru

Жительница Новокузнецка упала, когда водитель автобуса затормозил.

Инцидент произошёл в понедельник, 22 мая.

На улице Строителей, в районе дома № 83, по предварительным данным, водитель автобуса НефАЗ при торможении допустил падение пассажира (женщины, 1961 года рождения). В результате ДТП пассажирка автобуса получила телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о падении другой новокузнечанки из движущейся маршрутки. Тогда горожанка тоже получила травмы.

Комментарии 5
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123
30 14
За поручни держаться надо, а не е...ом хлопать.
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Бусина
6 0
Все пассажиры застрахованы........
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Елена
1 11
Все пассажиры застрахованы........
Ага страховые так и побежали выплачивать всем. Думает видимо денег срубить. Не получиться
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13
4 3
"водитель автобуса НефАЗ при торможении допустил падение пассажира"©
При каких обстоятельствах? Где описание происшествия? Водитель должен был одной ногой оттормаживаться, а другой метнуться в салон и женщину поддержать?
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Анастасия
0 0
Пассажиры нынче ушлые пошли, где то синяк поставят, а том говорят в автобусе повредились!!!! И бедных водителей начинают таскать то в Гаи, то в Палицию. Сейчас это новый вид заработка!!! Ведь чтоб уладить конфликт водители платят не малые деньги!!!
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