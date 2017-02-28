Жительница Новокузнецка упала, когда водитель автобуса затормозил.

Инцидент произошёл в понедельник, 22 мая.

На улице Строителей, в районе дома № 83, по предварительным данным, водитель автобуса НефАЗ при торможении допустил падение пассажира (женщины, 1961 года рождения). В результате ДТП пассажирка автобуса получила телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о падении другой новокузнечанки из движущейся маршрутки. Тогда горожанка тоже получила травмы.