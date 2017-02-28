Новокузнечанка травмировалась в автобусе
Сегодня 12:39
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Жительница Новокузнецка упала, когда водитель автобуса затормозил.
Инцидент произошёл в понедельник, 22 мая.
На улице Строителей, в районе дома № 83, по предварительным данным, водитель автобуса НефАЗ при торможении допустил падение пассажира (женщины, 1961 года рождения). В результате ДТП пассажирка автобуса получила телесные повреждения, — сообщили в ГИБДД Кузбасса.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о падении другой новокузнечанки из движущейся маршрутки. Тогда горожанка тоже получила травмы.
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При каких обстоятельствах? Где описание происшествия? Водитель должен был одной ногой оттормаживаться, а другой метнуться в салон и женщину поддержать?