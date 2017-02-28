Жительница дома № 2 на Кутузова пожаловался в редакцию на глубокую траншею прямо во дворе дома.

«Уже неделю никто не ремонтирует трубы. Вырыли во дворе дома № 2 по улице Кутузова огромную яму и на этом успокоились. Рядом детский сад, школа, на детской площадке ребятишки играют, мало ли что может произойти. Упадут, не дай Бог, травмируются, и кто будет за это отвечать?», — написала Людмила.

В управляющей компании «С-Порт», которая обслуживает этот дом, ВашГород.ру посоветовали обратиться к теплосетевой компании. Собеседница уточнила, что там произошла «аварийная ситуация».

Оперативный комментарий от «Сибирской сбытовой компании» получить не удалось.