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Новосибирск накроет очередным ураганом

Новокузнечане рискуют упасть в глубокую траншею

Сегодня 13:07
435
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Жительница дома № 2 на Кутузова пожаловался в редакцию на глубокую траншею прямо во дворе дома.

«Уже неделю никто не ремонтирует трубы. Вырыли во дворе дома № 2 по улице Кутузова огромную яму и на этом успокоились. Рядом детский сад, школа, на детской площадке ребятишки играют, мало ли что может произойти. Упадут, не дай Бог, травмируются, и кто будет за это отвечать?», — написала Людмила.

В управляющей компании «С-Порт», которая обслуживает этот дом, ВашГород.ру посоветовали обратиться к теплосетевой компании. Собеседница уточнила, что там произошла «аварийная ситуация».

Оперативный комментарий от «Сибирской сбытовой компании» получить не удалось.

Комментарии 1
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Помню, Дружбы, все лето разрытое стояло...
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