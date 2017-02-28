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В Кузбассе ищут мужчину, который спас тонущего ребёнка

Сегодня 13:57
906
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rf-smi.ru

В Берёзовском неизвестный мужчина, рискуя своей жизнью, вытащил мальчика из реки.

10-летний берёзовчанин с друзьями гулял на берегу Барзаса, поскользнулся на камне и упал в воду. Его тут же подхватило бурным течением. Отдыхавший рядом мужчина тут же бросился в воду и вытащил ребёнка. Случайный свидетель снял это на телефон, а неизвестный спаситель исчез, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Родители мальчика обратились в полицию с просьбой найти мужчину. Также его ищут и в ОМВД по Берёзовскому — чтобы поблагодарить за проявленную отвагу.

Комментарии 2
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топливник 558
2 2
Мужик бери деньгами , то грамоту какую вручает и спасибо
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Житель
11 3
Вот оно наше общество - один спасает, а другие снимают....
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