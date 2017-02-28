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Новосибирск накроет очередным ураганом

В Новокузнецке пройдёт акция в память о пропавших детях

Сегодня 14:12
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru, vk.com

Новокузнечан приглашают на акцию в память о детях, которые не вернулись домой.

Она состоится в четверг, 25 мая.

25 мая во всём мире — это День пропавших детей. В честь этого волонтёры «Лиза Алерт» проведут акцию «И мы будем продолжать искать…» с 15.00 по проспекту Металлургов, 16а (Планетарий), — рассказали SU организаторы мероприятия.

В 15:00 в парке Гагарина откроется выставка, посвящённаю международному Дню памяти пропавших детей. Посетители увидят несколько историй детских поисков — о тех, которых нашли и кого продолжают искать.

В течение всего дня волонтёры будут проводить профилактические беседы с детьми и родителями. А в 22:00 пройдёт флешмоб «Зажги свечу». Каждый может прийти со свечами и зажечь их в память о детях с надеждой, что свет укажет потерявшимся дорогу домой.

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