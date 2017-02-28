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Новосибирск накроет очередным ураганом

В Кемерове появился сквер из голубых елей и миндаля

Сегодня 14:47
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
elektro-sadovnik.ru, kemerovo.ru

Его заложили к 100-летию города.

Новый зелёный уголок появился на бульваре Строителей, в районе дома № 1. Активисты Ассоциации перевозчиков «АвтоТтранс» высадили 28 метровых голубых елей, 15 кустов розового миндаля и 10 барбарисов, сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что деревья и кустарники высажены вдали от инженерных коммуникаций, так что при возможных ремонтных работах они не будут потревожены.

Все работы по содержанию сквера Ассоциация перевозчиков «АвтоТранс» берёт на себя. Здесь разместят скамейки, а уже сейчас установлены камеры видеонаблюдения.

Комментарии 1
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я
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Дык надо вещи называть своими именами: голубые ели и розовый миндаль. Знаем мы эти ЛГБТ уголки...
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