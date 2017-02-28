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Новосибирск накроет очередным ураганом

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня 15:05
1318
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cargotransinfo.by

На Кузбасс обрушатся грозы и ветер.

В среду, 24 мая, в Кемеровской области ожидается усиление южного ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют грозы, сообщает ЕДДС Новокузнецка.

Накануне ВашГород.ру сообщал о подробном прогнозе погоды на ближайшие дни.

Комментарии 2
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Ветер перемен...
3 1
Ну всё! Как шарахнет! 8-(
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к
3 0
Как-то уже задолбали такие перепады погоды
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