В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение
Сегодня 15:05
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На Кузбасс обрушатся грозы и ветер.
В среду, 24 мая, в Кемеровской области ожидается усиление южного ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют грозы, сообщает ЕДДС Новокузнецка.
Накануне ВашГород.ру сообщал о подробном прогнозе погоды на ближайшие дни.
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