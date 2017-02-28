На Кузбасс обрушатся грозы и ветер.

В среду, 24 мая, в Кемеровской области ожидается усиление южного ветра до 15−20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют грозы, сообщает ЕДДС Новокузнецка.

Накануне ВашГород.ру сообщал о подробном прогнозе погоды на ближайшие дни.