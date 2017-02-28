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Куда делись комментарии на ВашГород.ру

Сегодня 15:19
566
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В последние дни участились вопросы от читателей по поводу комментариев к новостям на ВашГород.ру.

«Уважаемый ВГ, где все комментарии к старым новостям??? Почему все новости старше 2-х дней остались без комментариев??? Мы с вами так не договаривались! Прошу редакцию сайта прокомментировать», — гласит один из комментариев.

Объясняем.

Комментировать и просматривать комментарии пользователей на сайте ВашГород.ру могут абсолютно все читатели в течение 72-х часов с момента публикации новости.

Затем комментарии к новостям доступны для просмотра только зарегистрированным и авторизованным пользователям. Возможность комментировать новости старше 72-х часов не предусмотрена.

Зарегистрироваться на сайте просто — в правом верхнем углу, нажав на иконку человечка, придумать себе псевдоним и пароль от учётной записи.

В ближайшее время специалисты ВашГород.ру улучшат личный кабинет и его эргономику.

Читайте нас, комментируйте нас.

Ваша редакция ВГ.

Комментарии 13
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1
16 4
Адрес, куда с наручниками приходить, за "неправильный комментарий" тоже указать?
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ВашГород.ру 25
4 5
Адрес, куда с наручниками приходить, за "неправильный комментарий" тоже указать?
"Неправильным" может быть только комментарий, нарушающий законы Российской Федерации, а также комментарии, содержащие матерные слова на буквы "п", "х", "е" и "б", а также их производные.
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Ветер перемен...
5 4
ВашГород.ру:
"Неправильным" может быть только комментарий, нарушающий законы Российской Федерации, а также комментарии, содержащие матерные слова на буквы "п", "х", "е" и "б", а также их производные.
А синонимы к таким словам можно писать?
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Павел Фомин
9 0
Беда в том, что часто блокируются слова не имеющие никакого отношения к не нормативной лексике.
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13
8 4
ВашГород.ру:
"Неправильным" может быть только комментарий, нарушающий законы Российской Федерации, а также комментарии, содержащие матерные слова на буквы "п", "х", "е" и "б", а также их производные.
А что делать если новость другими словами прокомментировать нельзя? Молчать?
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ВашГород.ру 25
2 0
А синонимы к таким словам можно писать?
Роскомнадзор не поддерживает
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ВашГород.ру 25
3 1
Беда в том, что часто блокируются слова не имеющие никакого отношения к не нормативной лексике.
Это робот. Мы его накажем. Разберёмся и примем меры
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ВашГород.ру 25
6 0
А что делать если новость другими словами прокомментировать нельзя? Молчать?
Молчать не стоит. Но в русском языке, на наш взгляд, достаточно слов, которыми можно заменить ненормативную лексику
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ув. Шестаков Михаил, - вы мне друг, но истина дороже
0 1
комментарии старше 2-х дней - это, если мне не изменяет мой склероз, ~25 часов, и более.
Вы же, любезный, глаголете о 72-х часах.
Где собака зарыта?
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О_о
10 0
Спасибо что прокомментировали. Следующий вопрос - с чем это связано? Зачем скрывать комментарии? Читаю вас только потому, что у вас нет цензуры и не выпиливаются такие слова как "кузя", "путин", "тулеев" и так далее. На вашем сайте у людей есть возможность донести свое мнение до других людей и почитать другие мнения, что очень немаловажно в нашем регионе, где царит тотальный запрет на критику власти. Читать новости можно на любом сайте, вы в данном случае только ретранслятор чужих новостей. Для меня важна возможность почитать мнения других людей. Регистрация в данном случае наводит на то тоже самое, как в случае с митингами, где чтобы высказаться, то сначала нужно получить разрешение у тех, кто это запрещает. ИМХО это путь к деградации.

Почему именно 72 часа, что будет через 72 часа? Почему не 2 часа или не 152 часа?
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ВашГород.ру 25
1 2
комментарии старше 2-х дней - это, если мне не изменяет мой склероз, ~25 часов, и более.
Вы же, любезный, глаголете о 72-х часах.
Где собака зарыта?
О комментариях старше двух дней речь шла в вопросе.
Наша система закрывает комментарии через трое суток, то есть - через 72 часа
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ВашГород.ру 25
1 2
Спасибо что прокомментировали. Следующий вопрос - с чем это связано? Зачем скрывать комментарии? Читаю вас только потому, что у вас нет цензуры и не выпиливаются такие слова как "кузя", "путин", "тулеев" и так далее. На вашем сайте у людей есть возможность донести свое мнение до других людей и почитать другие мнения, что очень немаловажно в нашем регионе, где царит тотальный запрет на критику власти. Читать новости можно на любом сайте, вы в данном случае только ретранслятор чужих новостей. Для меня важна возможность почитать мнения других людей. Регистрация в данном случае наводит на то тоже самое, как в случае с митингами, где чтобы высказаться, то сначала нужно получить разрешение у тех, кто это запрещает. ИМХО это путь к деградации.

Почему именно 72 часа, что будет через 72 часа? Почему не 2 часа или не 152 часа?
В марте этого года ВашГород.ру получил лицензию СМИ, что вынуждает нас тщательнее следить за комментариями. При этом наша политика модерации остаётся прежней.
В свежих новостях мы стараемся оперативно модерировать комментарии, но, к сожалению, не можем просматривать все новости на сайте, число которых сейчас уже превышает 52 тысячи.
72 часа, на наш взгляд, объективное время, чтобы высказать своё мнение и ознакомиться с мнением других.
Регистрация на сайте - не обязательна. Вы как и прежде можете комментировать новости как инкогнито. Для регистрации вы можете выбрать любой псевдоним - от реального имени, до вымышленного.
При регистрации сайт не ведёт сбора персональных данных, кроме электронной почты.
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ВашГород.ру 25
0 2
Спасибо что прокомментировали. Следующий вопрос - с чем это связано? Зачем скрывать комментарии? Читаю вас только потому, что у вас нет цензуры и не выпиливаются такие слова как "кузя", "путин", "тулеев" и так далее. На вашем сайте у людей есть возможность донести свое мнение до других людей и почитать другие мнения, что очень немаловажно в нашем регионе, где царит тотальный запрет на критику власти. Читать новости можно на любом сайте, вы в данном случае только ретранслятор чужих новостей. Для меня важна возможность почитать мнения других людей. Регистрация в данном случае наводит на то тоже самое, как в случае с митингами, где чтобы высказаться, то сначала нужно получить разрешение у тех, кто это запрещает. ИМХО это путь к деградации.

Почему именно 72 часа, что будет через 72 часа? Почему не 2 часа или не 152 часа?
И да - чем раньше вы зарегистрируетесь, тем больше у вас шансов застолбить за собой уникальное имя пользователя на сайте. Сервис оценки комментариев позволяет накапливать карму лайков, которая, уверены, может пригодиться в будущем. В общем, читайте и комментируйте нас
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