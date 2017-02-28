В последние дни участились вопросы от читателей по поводу комментариев к новостям на ВашГород.ру.
«Уважаемый ВГ, где все комментарии к старым новостям??? Почему все новости старше 2-х дней остались без комментариев??? Мы с вами так не договаривались! Прошу редакцию сайта прокомментировать», — гласит один из комментариев.
Объясняем.
Комментировать и просматривать комментарии пользователей на сайте ВашГород.ру могут абсолютно все читатели в течение 72-х часов с момента публикации новости.
Затем комментарии к новостям доступны для просмотра только зарегистрированным и авторизованным пользователям. Возможность комментировать новости старше 72-х часов не предусмотрена.
Зарегистрироваться на сайте просто — в правом верхнем углу, нажав на иконку человечка, придумать себе псевдоним и пароль от учётной записи.
В ближайшее время специалисты ВашГород.ру улучшат личный кабинет и его эргономику.
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Ваша редакция ВГ.
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"Неправильным" может быть только комментарий, нарушающий законы Российской Федерации, а также комментарии, содержащие матерные слова на буквы "п", "х", "е" и "б", а также их производные.
Вы же, любезный, глаголете о 72-х часах.
Где собака зарыта?
Почему именно 72 часа, что будет через 72 часа? Почему не 2 часа или не 152 часа?
Вы же, любезный, глаголете о 72-х часах.
Где собака зарыта?
Наша система закрывает комментарии через трое суток, то есть - через 72 часа
Почему именно 72 часа, что будет через 72 часа? Почему не 2 часа или не 152 часа?
В свежих новостях мы стараемся оперативно модерировать комментарии, но, к сожалению, не можем просматривать все новости на сайте, число которых сейчас уже превышает 52 тысячи.
72 часа, на наш взгляд, объективное время, чтобы высказать своё мнение и ознакомиться с мнением других.
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Почему именно 72 часа, что будет через 72 часа? Почему не 2 часа или не 152 часа?