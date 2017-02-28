В последние дни участились вопросы от читателей по поводу комментариев к новостям на ВашГород.ру.

«Уважаемый ВГ, где все комментарии к старым новостям??? Почему все новости старше 2-х дней остались без комментариев??? Мы с вами так не договаривались! Прошу редакцию сайта прокомментировать», — гласит один из комментариев.

Объясняем.

Комментировать и просматривать комментарии пользователей на сайте ВашГород.ру могут абсолютно все читатели в течение 72-х часов с момента публикации новости.

Затем комментарии к новостям доступны для просмотра только зарегистрированным и авторизованным пользователям. Возможность комментировать новости старше 72-х часов не предусмотрена.

Зарегистрироваться на сайте просто — в правом верхнем углу, нажав на иконку человечка, придумать себе псевдоним и пароль от учётной записи.

В ближайшее время специалисты ВашГород.ру улучшат личный кабинет и его эргономику.

Читайте нас, комментируйте нас.

Ваша редакция ВГ.