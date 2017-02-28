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Минтруд назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Сегодня 15:43
503
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
aa.permalightnyc.com

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, работники каких сфер зарабатывают больше других.

В 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной. Об этом пишет RT.

Средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей. Люди, занимающиеся сельским хозяйством, получали в среднем 21 445 рублей.

Аналогичная ситуация была и в 2015 году. Тогда сотрудники финансовой сферы зарабатывали в среднем 69 480 рублей, а работники сельскохозяйственной сферы — 19 455 рублей.

Отмечается, что в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о росте зарплат кузбассовцев.

Комментарии 9
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Ксения
20 0
Таким образом, кто кормит, кто реально работает, у того самые скромные доходы. А дармоеды деньги получают нехилые. И их с каждым годом всё больше и больше. Уважение к человеку труда абсолютно отсутствует. Такая вот система в нашем государстве. Престижным стало не работать, а «делать деньги».
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321
10 2
Таким образом, кто кормит, кто реально работает, у того самые скромные доходы. А дармоеды деньги получают нехилые. И их с каждым годом всё больше и больше. Уважение к человеку труда абсолютно отсутствует. Такая вот система в нашем государстве. Престижным стало не работать, а «делать деньги».
на одних человеках труда тоже далеко не уедешь
но разрыв значительный, это да
так не должно быть
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1
7 0
Да какая там финансовая сфера, тьфу, против детутатской думы.
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Оленька, ласточка,
10 0
посмотри, лапочка, в интернете разницу между средней и медианной зарплатой.
Буду Вам признателен, если Вы, своими словами, объясните мне - почему федеральный центр педалирует среднюю.
-------
Оленька, милая, напиши лучше про выполненный тендер дочки РосНефти, где вилки закупались по 11 тыс.рублей, равно как и рюмки для водки.

Мне кажется, это немного всколыхнет народ.
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Тупичок Путина
3 0
Это и называется капитализм. Капиталы нанимают рабов и кидают им гроши. Советую пересмотреть еще раз фильм "Бойцовский клуб".
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Тупичок Путина
3 0
Забыл добавить - у рабов не должно быть средств производства и технологий. Раисся фперде в этом направлении.
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мужчина небогатый
4 0
самые большие доходы у тех кто у "кормушки "бюджеты пилит откаты получает ,
детки толстосумов - золотая молодёжь на ЫлЫтных спорткарах по Москве по-прежнему гонки устраивает ,
а те кто реально работает , у того денег много как не было , так и нет
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мужчина небогатый
1 0
самые большие доходы у тех кто у "кормушки "бюджеты пилит откаты получает ,
детки толстосумов - золотая молодёжь на ЫлЫтных спорткарах по Москве по-прежнему гонки устраивает ,
а те кто реально работает , у того денег много как не было , так и нет
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