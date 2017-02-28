В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, работники каких сфер зарабатывают больше других.

В 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной. Об этом пишет RT.

Средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей. Люди, занимающиеся сельским хозяйством, получали в среднем 21 445 рублей.

Аналогичная ситуация была и в 2015 году. Тогда сотрудники финансовой сферы зарабатывали в среднем 69 480 рублей, а работники сельскохозяйственной сферы — 19 455 рублей.

Отмечается, что в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.

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