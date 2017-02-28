В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, работники каких сфер зарабатывают больше других.
В 2016 году самые высокие зарплаты в России наблюдались в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной. Об этом пишет RT.
Средняя зарплата работника финансовой отрасли составила 78 311 рублей. Люди, занимающиеся сельским хозяйством, получали в среднем 21 445 рублей.
Аналогичная ситуация была и в 2015 году. Тогда сотрудники финансовой сферы зарабатывали в среднем 69 480 рублей, а работники сельскохозяйственной сферы — 19 455 рублей.
Отмечается, что в 2016 году средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.
Ранее ВашГород.ру сообщал о росте зарплат кузбассовцев.
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но разрыв значительный, это да
так не должно быть
Буду Вам признателен, если Вы, своими словами, объясните мне - почему федеральный центр педалирует среднюю.
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Оленька, милая, напиши лучше про выполненный тендер дочки РосНефти, где вилки закупались по 11 тыс.рублей, равно как и рюмки для водки.
Мне кажется, это немного всколыхнет народ.
детки толстосумов - золотая молодёжь на ЫлЫтных спорткарах по Москве по-прежнему гонки устраивает ,
а те кто реально работает , у того денег много как не было , так и нет
детки толстосумов - золотая молодёжь на ЫлЫтных спорткарах по Москве по-прежнему гонки устраивает ,
а те кто реально работает , у того денег много как не было , так и нет