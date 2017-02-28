Отправить ребёнка в детский лагерь — главная летняя мечта многих родителей. Но не все осознают, какие опасности ждут городское чадо на свободе и свежем воздухе.

Советские пионерлагеря давно сменились модными сменами для юных спортсменов, танцоров и полиглотов. Но местные страшилки живы до сих пор — зубная паста в волосах, злобные воспитатели и дедовщина в старших отрядах способны напугать любого. И если лагерь можно выбрать по отзывам, а ребёнка отправить с друзьями, от кишечной инфекции или травмы защититься сложнее.

ВашГород.ру поговорил с воспитательницей Марией (девушка просила не называть её фамилию) и составил топ-7 опасностей, которые угрожают здоровью детей в лагере.

Пищевые отравления.

«В столовых за едой следят очень хорошо, но ребёнок всегда может что-то вынести с собой. Некоторым привозят запрещённые продукты родители — та же колбаса, йогурт или арбуз на жаре быстро превратятся в яд».

Кишечные бактерии — не единственный пищевой сюрприз. Есть просто вредные продукты, которые дети везут из дома или покупают в соседних киосках. Это газировка, чипсы, различные шоколадки, от которых ребята «на свободе» просто не могут оторваться.

Алкоголь и сигареты.

«В отряде всегда найдутся дети, которые привезут спиртное и сигареты с собой или найдут где купить. Причём касается это не только старших отрядов».

В компании сигарету попробует даже домашний ребёнок — кто-то боится отказать, кто-то не хочет выглядеть белой вороной. А если воспитатель даже поймает подростка с поличным, вряд ли поведёт его к медику или сообщит родителям — чтобы не подставлять себя.

«Кроме того, на курящих детей нередко закрывают глаза. В одном из лагерей, где я работала, был даже установлен неофициальный график дежурств по уборке курилки на территории».

Ранний секс.

«Не нужно думать, что это примета нашего развращённого времени. В советских лагерях тоже такое бывало, просто эти случаи не афишировались. В старших отрядах ребята нередко заводят интрижки с молодыми вожатыми, спорт-инструкторами или друг с другом».

О правильном предохранении дети заботятся не всегда. Часто секс бывает или вообще незащищённый, или с дешёвыми презервативами из того же киоска. И даже если вы полностью доверяете своему ребёнку, нелишним будет дать ему с собой качественные презервативы. Возможно, они спасут кого-то другого.

Травмы и несчастные случаи.

«Обязательно предупредите вожатых, воспитателей, тренеров, что нельзя делать ребёнку — приседать, бегать, кувыркаться, на что у него аллергия. Сами дети часто стесняются или не хотят показаться слабыми. Такая „скромность“ может привести к беде».

Кроме того, нужно сразу выяснить, есть ли на территории лагеря горки, аттракционы, тренажёры, предусмотрены ли походы и купания в реке. Если смена не профильная, инструкторы, скорее всего, окажутся не профессионалами. И просто не сориентируются в экстремальной ситуации.

Клещи.

«На территориях летних лагерей всегда проводят акарицидную обработку, гулять там безопасно. Но если лагерь находится в лесу, дети нередко выходят за территорию, даже если это запрещено».

Спасти ребёнка от клещевого энцефалита может только вакцинация. Проходит она в несколько этапов, и первую прививку нужно ставить заранее, зимой или в начале весны.

Инфекции.

«Сертификаты и прививки есть у всех детей, без них ребёнка в лагерь не пустят. Но шанс подцепить какую-нибудь болячку остаётся всегда. Во время моей работы был случай, когда девочка заразила пол-отряда стрептодермией — гнойной кожной инфекцией».

Подобные инфекции, конечно, встречаются редко. Но от обычных ОРВИ не застрахован ни один ребёнок — особенно с нашим переменчивым сибирским летом.

Травля.

Дети жестоки. А если ими управляет не опытный педагог, а студент педвуза, ситуация может выйти из-под контроля. Те, кто побойчее, ищут жертву, изгоя. Ребёнка могут обзывать, портить вещи, подсыпать соль в еду, унижать. К сожалению, это примеры из реальной практики.

«Вы удивитесь, но воспитателями и вожатыми часто принимают людей, вообще не имеющих отношения к педагогике. Или студентов 18−20 лет. Такой человек не только не защитит ребёнка, но может „подыгрывать“ обидчикам».

Полный комплект прививок, тщательный инструктаж и опытные воспитатели-вожатые помогут вам не сойти с ума от беспокойства за 21 день. Но самое главное — это доверительные отношения с детьми. Если случится неприятная ситуация, ребёнок должен знать, что в любой момент может позвонить, признаться и попросить помощи.