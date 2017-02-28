Жильцам дома № 75 на Косыгина угрожают штрафом в размере 10 000 рублей за выгул собак.

Табличку с предупреждением на доме повесили в начале мая, сообщила нам новокузнечанка.

Мы выложили обращение читательницы в нашу группу во «ВКонтакте». Мнения разделились — одни целиком поддержали собачников,

другие сказали — любите животных, любите и за ними убирать.

А читательница Наталья справедливо заметила, что специально оборудованных площадок для выгула собак в городе, к сожалению, нет.

ВашГород.ру спросил о табличке УК «Доверие», которая обслуживает дом № 75 на Косыгина.

«Это жители дома повесили, потому что на пустыре за домом производят массовый выгул собак со всей округи. Люди проводили субботник и просто выгребали руками залежи (собачьих фекалий — ВГ). Там также детскую площадку установили, и уже всё загажено. Жильцы попросили повесить табличку. Это их придомовая территория, они сами там могут наводить порядок, распоряжаться ею. Мы не возражаем. Сумма номинальная, никто с людей денег не собирает, но, может, хоть как-то это отпугнёт (собачников)", — рассказала ВашГород.ру главный инженер УК «Доверие» Ольга Голева.

Собеседница добавила, что рядом с домом есть территория, где можно выгуливать питомцев.

«Это не та ситуация, где людей надо ругать. Мы призываем людей к порядку, ничего криминального в этом я не вижу. А таблички по выгулу собак у нас висят у администрации, около детских садов, школ», — добавила Ольга Голева.

В разговоре с журналистами сотрудница УК также указала на законы, регулирующие выгул собак. Мы попробовали разобраться и определить, кто прав в этой ситуации.

В действующих Правилах благоустройства Новокузнецка (от 24 декабря 2013 года), в отличие от предыдущей редакции, не содержатся рекомендации к выгулу собак. Документ предусматривает строительство площадок для четвероногих, рассказывает о правилах их размещения и комплектации, однако прямого упоминания о том, где животное может справлять нужду, нет.

«В прошлой редакции Правил благоустройства Новокузнецка был пункт о том, где можно выгуливать собак. Сейчас его нет, поэтому, в целом, выгул у нас почти не регламентируется», — рассказал ВашГород.ру источник в управляющей компании города.

Также о выгуле собак и загрязнении ими придомовой территории нет упоминания в нынешней редакции Закона Кемеровской области и Административном кодексе России.

Ситуация может исправиться в будущем — если примут закон «Об ответственном обращении с животными». Тогда с 1 января 2018 года за загрязнение территории фекалиями собаки хозяина оштрафуют на сумму от 3000 до 4000 рублей. Но для одобрения документу ещё предстоит пройти два чтения.

В соседнем Новосибирске между тем нашли решение, установив в некоторых дворах дог-боксы. Это специальные стойки с гигиеническими пакетами и урнами для утилизации продуктов жизнедеятельности собак. Они антивандальные и разрешены законом. Жители отнеслись к идее скептически, но, когда стойки появились, собачники начали пользоваться пакетиками, и во дворах стало ощутимо чище. Сегодня в Новосибирске уже более 100 установок.

Первый дог-бокс в 2016 году появился и в Кемерове — в Лесной поляне.

В Новокузнецке, к сожалению, никто дог-боксами пока не озаботился, поэтому советуем владельцам собак руководствоваться принципами морали. Не так уж сложно взять с собой целлофановый пакетик, сложить туда продукты жизнедеятельности собаки и выбросить его в урну.