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Новосибирск накроет очередным ураганом

Новокузнецким собачникам объявили войну: где можно гулять с питомцем

Сегодня 07:10
1110
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Жильцам дома № 75 на Косыгина угрожают штрафом в размере 10 000 рублей за выгул собак.

Табличку с предупреждением на доме повесили в начале мая, сообщила нам новокузнечанка.

Мы выложили обращение читательницы в нашу группу во «ВКонтакте». Мнения разделились — одни целиком поддержали собачников,

другие сказали — любите животных, любите и за ними убирать.

А читательница Наталья справедливо заметила, что специально оборудованных площадок для выгула собак в городе, к сожалению, нет.

ВашГород.ру спросил о табличке УК «Доверие», которая обслуживает дом № 75 на Косыгина.

«Это жители дома повесили, потому что на пустыре за домом производят массовый выгул собак со всей округи. Люди проводили субботник и просто выгребали руками залежи (собачьих фекалий — ВГ). Там также детскую площадку установили, и уже всё загажено.

Жильцы попросили повесить табличку. Это их придомовая территория, они сами там могут наводить порядок, распоряжаться ею. Мы не возражаем. Сумма номинальная, никто с людей денег не собирает, но, может, хоть как-то это отпугнёт (собачников)", — рассказала ВашГород.ру главный инженер УК «Доверие» Ольга Голева.

Собеседница добавила, что рядом с домом есть территория, где можно выгуливать питомцев.

«Это не та ситуация, где людей надо ругать. Мы призываем людей к порядку, ничего криминального в этом я не вижу. А таблички по выгулу собак у нас висят у администрации, около детских садов, школ», — добавила Ольга Голева.

В разговоре с журналистами сотрудница УК также указала на законы, регулирующие выгул собак. Мы попробовали разобраться и определить, кто прав в этой ситуации.

В действующих Правилах благоустройства Новокузнецка (от 24 декабря 2013 года), в отличие от предыдущей редакции, не содержатся рекомендации к выгулу собак. Документ предусматривает строительство площадок для четвероногих, рассказывает о правилах их размещения и комплектации, однако прямого упоминания о том, где животное может справлять нужду, нет.

«В прошлой редакции Правил благоустройства Новокузнецка был пункт о том, где можно выгуливать собак. Сейчас его нет, поэтому, в целом, выгул у нас почти не регламентируется», — рассказал ВашГород.ру источник в управляющей компании города.

Также о выгуле собак и загрязнении ими придомовой территории нет упоминания в нынешней редакции Закона Кемеровской области и Административном кодексе России.

Ситуация может исправиться в будущем — если примут закон «Об ответственном обращении с животными». Тогда с 1 января 2018 года за загрязнение территории фекалиями собаки хозяина оштрафуют на сумму от 3000 до 4000 рублей. Но для одобрения документу ещё предстоит пройти два чтения.

В соседнем Новосибирске между тем нашли решение, установив в некоторых дворах дог-боксы. Это специальные стойки с гигиеническими пакетами и урнами для утилизации продуктов жизнедеятельности собак. Они антивандальные и разрешены законом.

Жители отнеслись к идее скептически, но, когда стойки появились, собачники начали пользоваться пакетиками, и во дворах стало ощутимо чище. Сегодня в Новосибирске уже более 100 установок.

Первый дог-бокс в 2016 году появился и в Кемерове — в Лесной поляне.

В Новокузнецке, к сожалению, никто дог-боксами пока не озаботился, поэтому советуем владельцам собак руководствоваться принципами морали. Не так уж сложно взять с собой целлофановый пакетик, сложить туда продукты жизнедеятельности собаки и выбросить его в урну.

Помимо ухудшения отношений с соседями, неблагоприятная санитарная обстановка на территории может вызвать повышенный риск подхватить различные инфекции. Так что, убирая за животным, собаковод заботится не только о чистоте двора и хорошем психологическом климате в доме, но и о своём физическом здоровье.

Комментарии 12
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grrge
23 1
Почему бы не сделать как за границей, нагадила твоя псинка возьми пакетик и убери.
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1
17 1
Там поле через дорогу, собачники сами создают проблему из-за своей лени
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Кирилл
3 1
Там поле через дорогу, собачники сами создают проблему из-за своей лени
Вот-вот, я сам там живу недалеко. До поля дойти - 10 минут.
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в
4 2
ВГ, а зачем вы свой логотип так похабно вставляете в самый центр фотки? Можно же в уголок, чтоб не так противно было. Вот реально лого посреди фотки, это как та самая собачья фекалия посередь двора.
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11111
7 3
Вспомните, что весной творится когда начинает снег таять, кругом фекалии. Если уж завёл животное, то будьте сказочно любезны убирать за ним, загадили всё своими собаками. Вот даже не обидно будет если за это начнут штрафовать, и денег в бюджет добавиться и люди порядку начнут учиться. А то площадку им подавай, да вы просто начните убирать.
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Боня
6 1
Вспомните, что весной творится когда начинает снег таять, кругом фекалии. Если уж завёл животное, то будьте сказочно любезны убирать за ним, загадили всё своими собаками. Вот даже не обидно будет если за это начнут штрафовать, и денег в бюджет добавиться и люди порядку начнут учиться. А то площадку им подавай, да вы просто начните убирать.
На себя Человеки посмотрите!? Напьетесь рыгаете и ссыте во всех углах, под любым кустом, в любом подъезде. Мусор выбрасываете со всех этажей. Таких тварей еще свет не видел.
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Анонимный пользователь
5 5
Моё дело, где хочу там и гуляю с собакой. Вы лучше за собой посмотрите, возле каждой лавочки кожура от семак накидана, банки, бутылки, бычки....
Кстати, по поводу уборки, а кто будет убирать за собаками которые сами по себе гуляют или бездомными?
Тем более что все собаки делают свои дела на газонах, а если мне память не изменяет, то по газонам так-то тоже не разрешено ходить. Поэтому не возникайте, а учите своих маленьких отпрысков не ходить по газонам
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Саня
7 2
для тех кто недалёкий и не изучал биологию. Всё что осталось от собаки на земле быстро перерабатывается и служит удобрением для почвы, а вот всякие бычки и мусор могут лежать десятилетиями.
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Местный
1 0
ВГ, а зачем вы свой логотип так похабно вставляете в самый центр фотки? Можно же в уголок, чтоб не так противно было. Вот реально лого посреди фотки, это как та самая собачья фекалия посередь двора.
наверное чтоб не подрезали у них эту фотку конкурирующие организации))
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любитель людей и собак
5 0
У меня по жизни в разное время было три собаки, пару кошек и три воробья. Животных люблю. Но весной и ранее и в этом году, когда подтаял снег, то картина открылась, которую сложно передать словами. Кругом были залежи собачьего дерьма. Думаю, что это можно считать оценкой нашим городским властям, которые об этом даже не думают и, соответственно, ничего не делают, а так же любителям животных. У них у всех уровень культуры примерно одинаков, что у собак, что у перечисленных людей. В моё время собак было меньше и как то не возникала мысль о том, что можно и нужно убирать самим сабаководам собачье дерьмо, о том, что надо обязательно делать площадки для выгула собак. Сегодня это кричащая необходимость. Надо организованно построить площадки для выгула с минимально необходимой оплатой труда тех, кто будет собирать и вывозить оттуда дерьмо, а тех, кто не соблюдает правил нещадно штрафовать на благо городской казны, а значит и всем жителям города.
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Антонина
1 0
Больше всего бесит то, что они в парке им. Гагарина всё засрали и зассали. Там уже целый клуб организовали. Парк развлечений был создан скорее всего для радости детей, молодёжи и взрослых, а не для говна псин. Дети всегда боятся собак, с которыми гуляют в этом парке. Потому что они там бегают без поводка и намордника! Действительно культура собаководов очень сильно страдает. Ребят, мы в ответе за тех, кого приручили. Вместе со всем их дерьмом!!!
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Читатель
0 0
Согласна с верхним комментатором, в городе нужны места для выгула собак, там в принципе ничего сложного, огородить участок дающий возможность собаке побегать там, поставить мусорки для фекалий, ну а собаководы, если захотят уже сами договорятся и поставят для любимцев всякие стойки препятствий и прочие для тренировки. Озадачить этим можно управляшки, пара-тройка УК обслуживающие соседние друг с другом дома, собрались, выбрали подходящее место для выгула и построили вольер. И все будут довольны и собаководы и просто жители. Не надо строить в каждом дворе, достаточно одного на несколько рядом стоящих домов.
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