Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск накроет очередным ураганом
Недвижимость и строительство

В Кузбассе экс-нотариус и три подельника присвоили квартиру умершего пенсионера

Сегодня 16:20
561
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
coladaily.com

Им вынесли приговор.

В 2013 году один из осуждённых, работающий неофициально риелтором, узнал о смерти пенсионера — собственника однокомнатной квартиры. Риелтору стало известно, что кузбассовец скончался ещё в 2011 году, а на его квартиру никто не претендует.

Тогда мужчина предложил знакомому нотариусу и 2 друзьям завладеть квартирой умершего местного жителя. Осуждённые изготовили фиктивные документы, подтверждающие якобы родственные связи с гражданином. После чего на основании этих документов нотариус оформил наследство и выдал одному из сообщников свидетельство о праве на наследство, — уточняет подробности пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Когда документы были оформлены, аферисты продали квартиру за 1 миллион 400 тысяч рублей. О преступной деятельности нотариуса стало известно сотрудникам регионального УФСБ.

Отмечается, что обвиняемые со следствием не сотрудничали, вину не признавали. А вот суд признал их виновными. Бывшему нотариусу, 37-летнему и 38-летнему мужчинам назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы каждому в колонии общего режима. Ещё один их подельник, 43-летний мужчина получил 3 года в колонии общего режима. Мужчины взяты под стражу в зале суда.

Недвижимость и строительство
Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Васильева отдыхает ...
0 0
За какие-то 1.5 лимона реальный срок ! Обидно за пацанов !
Сколько крупного ворья гуляет на свободе ???! Продолжая оформлять в собственность страны виолончели ???!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ