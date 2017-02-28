Им вынесли приговор.

В 2013 году один из осуждённых, работающий неофициально риелтором, узнал о смерти пенсионера — собственника однокомнатной квартиры. Риелтору стало известно, что кузбассовец скончался ещё в 2011 году, а на его квартиру никто не претендует.

Тогда мужчина предложил знакомому нотариусу и 2 друзьям завладеть квартирой умершего местного жителя. Осуждённые изготовили фиктивные документы, подтверждающие якобы родственные связи с гражданином. После чего на основании этих документов нотариус оформил наследство и выдал одному из сообщников свидетельство о праве на наследство, — уточняет подробности пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Когда документы были оформлены, аферисты продали квартиру за 1 миллион 400 тысяч рублей. О преступной деятельности нотариуса стало известно сотрудникам регионального УФСБ.

Отмечается, что обвиняемые со следствием не сотрудничали, вину не признавали. А вот суд признал их виновными. Бывшему нотариусу, 37-летнему и 38-летнему мужчинам назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы каждому в колонии общего режима. Ещё один их подельник, 43-летний мужчина получил 3 года в колонии общего режима. Мужчины взяты под стражу в зале суда.