Сахар пошёл на продажу, а повидло — на помойку.

Жертвой 20-летнего жителя Новокузнецка стал владелец местной кондитерской. В полиции он заявил, что ночью неизвестные похитили со склада предприятия 36 мешков сахара весом 50 кг каждый и 2 ведра с повидлом. Сумма причинённого ущерба составила около 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Парень признался в преступлении. Он рассказал, что ночью отжал профлист с крыши цеха, проник внутрь и по одному вытащил сначала 36 мешков сахара, а затем два ведра повидла.

Молодой человек нанял водителя «Газели» и в течение дня продал весь сахар в два продуктовых магазина по 1 000 рублей за мешок. Повидло подозреваемый выбросил, так как оно ему не понравилось. Алюминиевые ведра сдал в пункт приёма металла.

Теперь воришке грозит до 5 лет лишения свободы.