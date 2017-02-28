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Новосибирск накроет очередным ураганом

Новокузнечанин украл со склада 36 мешков сахара и два ведра повидла

Сегодня 16:47
305
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
hyser.com.ua

Сахар пошёл на продажу, а повидло — на помойку.

Жертвой 20-летнего жителя Новокузнецка стал владелец местной кондитерской. В полиции он заявил, что ночью неизвестные похитили со склада предприятия 36 мешков сахара весом 50 кг каждый и 2 ведра с повидлом. Сумма причинённого ущерба составила около 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Парень признался в преступлении. Он рассказал, что ночью отжал профлист с крыши цеха, проник внутрь и по одному вытащил сначала 36 мешков сахара, а затем два ведра повидла.

Молодой человек нанял водителя «Газели» и в течение дня продал весь сахар в два продуктовых магазина по 1 000 рублей за мешок. Повидло подозреваемый выбросил, так как оно ему не понравилось. Алюминиевые ведра сдал в пункт приёма металла.

Теперь воришке грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментарии 2
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Мимо пробегал
2 0
Ущерб оценен в 30к, парень продал 36 мешков по 1к, даже не беря в расчет повидло он сделал 6к маржи :D
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Ущерб оценен в 30к, парень продал 36 мешков по 1к, даже не беря в расчет повидло он сделал 6к маржи :D
Бизнес план. Увеличить прибыль в 10 раз.
36 мешков *50 кг=1800кг
Поставить брагу, перегнать, примерно 1800 литров хорошего самогона.
1800 литров даже по 200 р за литр=360000рублей
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