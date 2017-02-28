Сахар пошёл на продажу, а повидло — на помойку.
Жертвой 20-летнего жителя Новокузнецка стал владелец местной кондитерской. В полиции он заявил, что ночью неизвестные похитили со склада предприятия 36 мешков сахара весом 50 кг каждый и 2 ведра с повидлом. Сумма причинённого ущерба составила около 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Парень признался в преступлении. Он рассказал, что ночью отжал профлист с крыши цеха, проник внутрь и по одному вытащил сначала 36 мешков сахара, а затем два ведра повидла.
Молодой человек нанял водителя «Газели» и в течение дня продал весь сахар в два продуктовых магазина по 1 000 рублей за мешок. Повидло подозреваемый выбросил, так как оно ему не понравилось. Алюминиевые ведра сдал в пункт приёма металла.
Теперь воришке грозит до 5 лет лишения свободы.
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36 мешков *50 кг=1800кг
Поставить брагу, перегнать, примерно 1800 литров хорошего самогона.
1800 литров даже по 200 р за литр=360000рублей