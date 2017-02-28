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В России в два раза подешевел Samsung Galaxy

Сегодня 17:12
417
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Theredish

Смартфон Samsung Galaxy S7 edge резко дешевеет в России.

Флагман поступил в продажу в марте прошлого года и стоил в районе 60 000 рублей. Сейчас гаджет можно найти в рознице в два раза дешевле — за 30 000 рублей. А Samsung Galaxy S7 можно найти по ещё более выгодной цене, пишет High-Tech.Mail.ru.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в России резко подешевели айфоны. Сначала это был восстановленный iPhone 6+, затем — iPhone 7.

Комментарии 3
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Тысяч за 5 купил бы. А за 30 мне не надо.
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вася
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а ссылочку то можно? Или имееться ввиду китайская копия? дисплей + тачскрин стоит 22500, а вы за весь телефон 30))), как был полтос так и стоит, не вводите читателей в заблуждение минус вам за это жирный.
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