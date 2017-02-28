В России в два раза подешевел Samsung Galaxy
Сегодня 17:12
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Смартфон Samsung Galaxy S7 edge резко дешевеет в России.
Флагман поступил в продажу в марте прошлого года и стоил в районе 60 000 рублей. Сейчас гаджет можно найти в рознице в два раза дешевле — за 30 000 рублей. А Samsung Galaxy S7 можно найти по ещё более выгодной цене, пишет High-Tech.Mail.ru.
Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в России резко подешевели айфоны. Сначала это был восстановленный iPhone 6+, затем — iPhone 7.
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