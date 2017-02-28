Смартфон Samsung Galaxy S7 edge резко дешевеет в России.

Флагман поступил в продажу в марте прошлого года и стоил в районе 60 000 рублей. Сейчас гаджет можно найти в рознице в два раза дешевле — за 30 000 рублей. А Samsung Galaxy S7 можно найти по ещё более выгодной цене, пишет High-Tech.Mail.ru.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в России резко подешевели айфоны. Сначала это был восстановленный iPhone 6+, затем — iPhone 7.