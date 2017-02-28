По кузбасскому городу пробежал дикий зверь
23 мая 19:00
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22 мая жители Берёзовского увидели на улице дикое животное.
По центру города пробежала косуля. Как животное попало на территорию, жители не уточняют. В комментариях многие обеспокоились дальнейшей судьбой зверя. Местные жители позвонили в службу спасения, утверждают горожане в «Подслушано».
Также берёзовчане вспомнили, как в 2012 году в городе по улицам ходил медведь.
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