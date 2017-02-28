Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск накроет очередным ураганом

По кузбасскому городу пробежал дикий зверь

23 мая 19:00
691
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
кадр видео

22 мая жители Берёзовского увидели на улице дикое животное.

По центру города пробежала косуля. Как животное попало на территорию, жители не уточняют. В комментариях многие обеспокоились дальнейшей судьбой зверя. Местные жители позвонили в службу спасения, утверждают горожане в «Подслушано».

Также берёзовчане вспомнили, как в 2012 году в городе по улицам ходил медведь.

Комментарии 1
Добавить комментарий
аватар
z
15 0
Ну а где ей еще прятаться от беспредела копателей имени тулиива?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ