22 мая жители Берёзовского увидели на улице дикое животное.

По центру города пробежала косуля. Как животное попало на территорию, жители не уточняют. В комментариях многие обеспокоились дальнейшей судьбой зверя. Местные жители позвонили в службу спасения, утверждают горожане в «Подслушано».

Также берёзовчане вспомнили, как в 2012 году в городе по улицам ходил медведь.