Повышенный уровень радиации ставил под угрозу здоровье воспитанников и персонала.

Нарушения нашли в «Озёрском детском саду» в Промышленновском районе. В спортзале и в спальной комнате было выявлено повышенное содержание радона в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В отношении детского дошкольного учреждения составлены два протокола. Один — по делу об административном правонарушении, другой — о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в суд.

Суд постановил приостановить деятельность детсада на 60 суток. По словам представителя дошкольной организации, сейчас принимаются меры по устранению выявленных нарушений.