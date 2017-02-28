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В Кузбассе из-за радиации закрыли детский сад

Сегодня 07:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rezonans.kz

Повышенный уровень радиации ставил под угрозу здоровье воспитанников и персонала.

Нарушения нашли в «Озёрском детском саду» в Промышленновском районе. В спортзале и в спальной комнате было выявлено повышенное содержание радона в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

В отношении детского дошкольного учреждения составлены два протокола. Один — по делу об административном правонарушении, другой — о временном запрете деятельности. Материалы были направлены в суд.

Суд постановил приостановить деятельность детсада на 60 суток. По словам представителя дошкольной организации, сейчас принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Комментарии 1
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Марыся
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воспитатели баллон с радоном приперли, так что ли?
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