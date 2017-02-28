Когда в Новокузнецке официально откроются пляжи
Сегодня 07:20
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В Новокузнецке озвучили сроки открытия купального сезона.
В нынешнем году он стартует 16 июня. К этому времени завершится проверка всех пляжных зон, сообщает пресс-служба городской администрации.
Специалисты МБУ «Защита населения и территории» проводят обследование всех территорий, которые в ближайшем будущем должны стать пляжными зонами.
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