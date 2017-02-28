В Новокузнецке озвучили сроки открытия купального сезона.

В нынешнем году он стартует 16 июня. К этому времени завершится проверка всех пляжных зон, сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты МБУ «Защита населения и территории» проводят обследование всех территорий, которые в ближайшем будущем должны стать пляжными зонами.