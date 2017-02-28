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Новосибирск накроет очередным ураганом

В Новокузнецке снова подорожал бензин

Сегодня 09:10
619
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке стремительно растут цены на автомобильное топливо.

Накануне ВашГород.ру сообщал о подорожании бензина марки АИ-92 на 20 копеек.

В среду, 24 мая, на автозаправках новые расценки. Стоимость АИ-92 выросла ещё на 30 копеек — до 34,85 рубля, пишет SU.

Таким образом, за три дня литр бензина подорожал сразу на 50 копеек.

Комментарии 9
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Левушка
0 0
В Новосибирске он уже от 37,70 до 35,15 стоит...
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Макс
4 0
Когда же этих тварей расстреляют?
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Левушка
0 0
В Новосибирске АИ-92 уже от 34,70 до 35,15 стоит...
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бортовой самописец
0 0
к концу года на 10% планируют повысить.
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Ф
2 0
Когда же этих тварей расстреляют?
Путина и его правительство? Или каких? Ставка акциза и т п в литре бензина превалирует над себестоимостью
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Федя
4 4
Нужно поднять цену на бензин,хотя бы до 100 рублей за литр,а то все жалуются что дорого,хотя это совсем не так,35 рублей ни о чём,и на дорогах пробки.100 рублей это тот уровень,когда разрядится обстановка на дорогах города и кто попало не будет кататься.Если не хватит,то необходимо будет поднять планку,вплоть то 300 рублей за литр и что интересно большинство продолжит своё движение,принося прибыль как государству в виде налогов,так и промысловикам.
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Прохожий
2 0
Я думаю уши растут от кремлевских недомерков!
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123
0 0
Нужно поднять цену на бензин,хотя бы до 100 рублей за литр,а то все жалуются что дорого,хотя это совсем не так,35 рублей ни о чём,и на дорогах пробки.100 рублей это тот уровень,когда разрядится обстановка на дорогах города и кто попало не будет кататься.Если не хватит,то необходимо будет поднять планку,вплоть то 300 рублей за литр и что интересно большинство продолжит своё движение,принося прибыль как государству в виде налогов,так и промысловикам.
В качестве наглядного примера Феди можно посмотреть на работу идиотов, которых садят в кресла депутатов и министров. В чем заключается работа такого идиота? Только в том, чтобы чего-нибудь запрещать и повышать штрафы, акцизы, откаты, заносы, поборы.
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