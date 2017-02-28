В Новокузнецке снова подорожал бензин
Сегодня 09:10
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В Новокузнецке стремительно растут цены на автомобильное топливо.
Накануне ВашГород.ру сообщал о подорожании бензина марки АИ-92 на 20 копеек.
В среду, 24 мая, на автозаправках новые расценки. Стоимость АИ-92 выросла ещё на 30 копеек — до 34,85 рубля, пишет SU.
Таким образом, за три дня литр бензина подорожал сразу на 50 копеек.
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