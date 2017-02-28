Эксперты прогнозируют снижение ставок по ипотеке до 6%. Такие показатели прогнозируются на 2019−2020 годы.

Такой прогноз может сбыться, если инфляция всё это время не будет превышать 4%. Об этом сообщает SU. Не смотря на это эксперты убеждены, что россиянам не стоит рассчитывать на ставки по ипотеке как в европейских странах. Это связано с тем, что экономика до сих пор нестабильна.

Напомним, в апреле Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки до 8,4%.