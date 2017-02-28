Интернет-мошенники активно наживаются на россиянах, предлагая им лёгкий заработок в сети.

А также, обещая приз в беспроигрышной лотерее или деньги под видом благотворительности. Обычно пользователя просят оплатить налог с банковской карты, чтобы получить средства. Человек вбивает информацию о кредитке и попадается мошенникам.

«У разных схем есть одна схожая черта - пользователя подводят к тому, что деньги ему вот-вот переведут, но нужно оплатить налог или комиссию, и на этом этапе и крадут данные», — пишет SU.

Сайт может выглядеть надёжно — мошенники делают её похожей на привычные россиянам странички платёжных систем, используя логотипы банков.

Нехитрая на первый взгляд схема заманивает в свои сети почти 12 000 человек в сутки. В месяц клиенты банков теряют по 20 миллионов рублей. «Яндекс» блокирует такие сайты, но уследить за всеми, судя по всему, компании не удаётся.

Россиянам советуют быть бдительными.

«Всегда следует с особым вниманием относиться к названию и правильности написания имени ресурса в адресной строке, особенно если на платёжную страницу вела ссылка из недоверенного источника — другой сайт, электронное письмо, сообщение в мессенджере», — пишут «Известия».

Также пользователям рекомендуют завести отдельную банковскую карту для интернет-платежей.