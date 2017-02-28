Молодой человек не захотел общаться со стражем порядка и пустил в ход зубы.
На скамью подсудимых сядет 24-летний житель Киселёвска. Он обвиняется в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.
Инцидент произошёл 6 марта этого года. Пьяный киселевчанин пришёл домой и не смог найти ключи от входной двери. Чтобы попасть внутрь, он разбил стекло. Дома находилась его сожительница. К слову, женщина тоже была пьяна. Она услышала звук бьющегося стекла и вызвала полицию.
Прибывшие по сигналу сотрудники полиции попытались получить какие-то объяснения по поводу произошедшего. Общаться с полицейскими мужчина не захотел, он укусил одного из них за руку. После чего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — говорится в пресс-релизе СУ СК по Кемеровской области.
Теперь рассмотрением уголовного дела займётся суд.
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