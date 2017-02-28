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Кузбассовцев возмущают требования к внешности в вакансиях

Сегодня 09:55
808
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lesnaya63.ru

Специалисты выяснили, готовы ли жители Кемеровской области отказаться от работы мечты из-за несоответствующей внешности.

Исследование провели сотрудники сайта по поиску работы Зарплата.ру.

Большинство жителей Кемеровской области (54 процента) сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе к стилю одежды. Почти половина кузбассовцев признались — им знакомы случаи отказа работодателей из-за несоответствующей внешности. При этом 72 процента считают такой отказ несправедливым.

Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов, а также продавцам. Интересно, что половина опрошенных считают, что работодатель имеет полное право указывать критерии внешности будущего сотрудника.

Требования к внешности кандидатов вызывают противоречивые эмоции среди участников опроса. Каждый четвёртый житель Кузбасса признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый седьмой опрошенный разделяет иронию работодателя, каждый восьмой — испытывает возмущение, а каждый десятый — расстраивается из-за несоответствующей внешности. Большинство респондентов (43 процента) испытывают безразличие.

Исследователи заинтересовались, станут ли соискатели откликаться на вакансию, если их внешность не подходит под указанные критерии? Мимо такой вакансии пройдут 23 процента опрошенных. Ещё 34 процента попытаются устроиться в интересующую компанию за счёт своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных (42 процента) заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта.

Комментарии 11
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321
4 0
сомнения в адекватности могут возникнуть тогда, когда требуются четкие параметры фигуры, определенный цвет волос и прочее
а в вакансиях обычно пишут "приятные внешние данные" или "презентабельная внешность"
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Валерия
12 6
сомнения в адекватности могут возникнуть тогда, когда требуются четкие параметры фигуры, определенный цвет волос и прочее
а в вакансиях обычно пишут "приятные внешние данные" или "презентабельная внешность"
Да так бы ничего, если бы хотя бы сам работодатель отвечал своим же требованиям...
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Сталин
6 13
Помнб с парнями поспорили пройду ли я в супермаркет в бомжовском виде. Приехали на крузаках в Новосибе в один супермаркет. Оделся как бомж в дырявое тряпло. Но в кармане была пачка солидных купюр. Около 100 000. И захожу в магазин.

Охрана сразу сбегается и просит меня покинуть магазин. Я им пытаюсь обьяснить что хочу ПОЛБУЛКИ хлеба купить. ХРЕН! И так мин 20 перепирался с ними)) Пока не достал пачку бабла и не щелкнул ею по носу одного охранника. Он ничего даже не сказал в ответ. Просто ОПЕШИЛ))
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ага
13 1
Ещё работодателям надо предъявлять такие требования к работникам, как
- не пользоваться дешёвыми вонючками, а лучше почаще мыться и стирать свою одежду.
- не носить в жару одежду из искусственных тканей.
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321
5 2
Да так бы ничего, если бы хотя бы сам работодатель отвечал своим же требованиям...
а ему-то зачем?
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не носить в жару одежду из искусственных тканей
9 0
Ещё работодателям надо предъявлять такие требования к работникам, как
- не пользоваться дешёвыми вонючками, а лучше почаще мыться и стирать свою одежду.
- не носить в жару одежду из искусственных тканей.
тут или обеспечивать всех двумя сменами униформы из натуральных тканей, или к лету премию накинуть на стоимость пары-тройки блузочек-рубашечек
про вонючки - они и дорогие бывают, вонючки вообще штука субъективная
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а-ха-ха
7 5
Помнб с парнями поспорили пройду ли я в супермаркет в бомжовском виде. Приехали на крузаках в Новосибе в один супермаркет. Оделся как бомж в дырявое тряпло. Но в кармане была пачка солидных купюр. Около 100 000. И захожу в магазин.

Охрана сразу сбегается и просит меня покинуть магазин. Я им пытаюсь обьяснить что хочу ПОЛБУЛКИ хлеба купить. ХРЕН! И так мин 20 перепирался с ними)) Пока не достал пачку бабла и не щелкнул ею по носу одного охранника. Он ничего даже не сказал в ответ. Просто ОПЕШИЛ))
Понторез ты болтливый.
на крузаках ..., пачка солидных купюр ...
а-ха-ха ... пачка 1000-рублёвок что ли?
Ой, господи ... Для тебя тысячерублёвки - это солидные купюры? И вообще 100 т.р. - это мелочь, если уж говорить про крузаков.
Или это была "пачка" из 20-ти 5-ти тысячных? Так 20 купюр при всём желании нельзя пачкой назвать.
Щёлкнул по носу ... чем там щёлкать-то?
Не смешил бы уж, клоун.
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Бусина
4 0
тут или обеспечивать всех двумя сменами униформы из натуральных тканей, или к лету премию накинуть на стоимость пары-тройки блузочек-рубашечек
про вонючки - они и дорогие бывают, вонючки вообще штука субъективная
Согласна, на все 100500!!! Требовать от сотрудника, носить(купить) одежду из натуральных тканей, но платить з/п мизерную, уж всех наглости.Обеспечить сам тогда должен работодатель, за счет предприятия такой униформой.Вообще по законодательству, обеспечение униформой всегда за счет работодателя должно быть, а не так как сейчас- купите то, пятое, десятое,у них видите ли такие корпоративные цвета.......Купите, и оденьте своих работников, раз такие требования на предприятии.
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Прынц на сером "козле"
1 1
Требуется девушка - переводчик с иностранного языка. Блондинка. 90 -60-90. Рост не ниже 175. Знание иностранного языка не обязательно
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Ха-ха-ха, ой, уморил!
4 4
Помнб с парнями поспорили пройду ли я в супермаркет в бомжовском виде. Приехали на крузаках в Новосибе в один супермаркет. Оделся как бомж в дырявое тряпло. Но в кармане была пачка солидных купюр. Около 100 000. И захожу в магазин.

Охрана сразу сбегается и просит меня покинуть магазин. Я им пытаюсь обьяснить что хочу ПОЛБУЛКИ хлеба купить. ХРЕН! И так мин 20 перепирался с ними)) Пока не достал пачку бабла и не щелкнул ею по носу одного охранника. Он ничего даже не сказал в ответ. Просто ОПЕШИЛ))
Иосиф Виссарионович, не звизди, откуда у тебя такие бабки? Откуда у тебя и твоих корешей-голодранцев крузаки?
Наверно сдали стеклотару, набрали на пару булок хлеба, а водяру хотели, как всегда, стырить!
А охранники тебя пинками из магазина наладили.
Нормальный пацан с "кирпичом" из купюр сроду не ходит, только побирун продавший единственную халупу.
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Ха-ха-ха, ой, уморил!
3 3
Понторез ты болтливый.
на крузаках ..., пачка солидных купюр ...
а-ха-ха ... пачка 1000-рублёвок что ли?
Ой, господи ... Для тебя тысячерублёвки - это солидные купюры? И вообще 100 т.р. - это мелочь, если уж говорить про крузаков.
Или это была "пачка" из 20-ти 5-ти тысячных? Так 20 купюр при всём желании нельзя пачкой назвать.
Щёлкнул по носу ... чем там щёлкать-то?
Не смешил бы уж, клоун.
Так наверно нашел дефолтовскую бумагу с 90-х, когда на пачку можно было только булку хлеба купить.
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