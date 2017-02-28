Специалисты выяснили, готовы ли жители Кемеровской области отказаться от работы мечты из-за несоответствующей внешности.
Исследование провели сотрудники сайта по поиску работы Зарплата.ру.
Большинство жителей Кемеровской области (54 процента) сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе к стилю одежды. Почти половина кузбассовцев признались — им знакомы случаи отказа работодателей из-за несоответствующей внешности. При этом 72 процента считают такой отказ несправедливым.
Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов, а также продавцам. Интересно, что половина опрошенных считают, что работодатель имеет полное право указывать критерии внешности будущего сотрудника.
Требования к внешности кандидатов вызывают противоречивые эмоции среди участников опроса. Каждый четвёртый житель Кузбасса признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый седьмой опрошенный разделяет иронию работодателя, каждый восьмой — испытывает возмущение, а каждый десятый — расстраивается из-за несоответствующей внешности. Большинство респондентов (43 процента) испытывают безразличие.
Исследователи заинтересовались, станут ли соискатели откликаться на вакансию, если их внешность не подходит под указанные критерии? Мимо такой вакансии пройдут 23 процента опрошенных. Ещё 34 процента попытаются устроиться в интересующую компанию за счёт своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных (42 процента) заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта.
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а в вакансиях обычно пишут "приятные внешние данные" или "презентабельная внешность"
а в вакансиях обычно пишут "приятные внешние данные" или "презентабельная внешность"
Охрана сразу сбегается и просит меня покинуть магазин. Я им пытаюсь обьяснить что хочу ПОЛБУЛКИ хлеба купить. ХРЕН! И так мин 20 перепирался с ними)) Пока не достал пачку бабла и не щелкнул ею по носу одного охранника. Он ничего даже не сказал в ответ. Просто ОПЕШИЛ))
- не пользоваться дешёвыми вонючками, а лучше почаще мыться и стирать свою одежду.
- не носить в жару одежду из искусственных тканей.
- не пользоваться дешёвыми вонючками, а лучше почаще мыться и стирать свою одежду.
- не носить в жару одежду из искусственных тканей.
про вонючки - они и дорогие бывают, вонючки вообще штука субъективная
Охрана сразу сбегается и просит меня покинуть магазин. Я им пытаюсь обьяснить что хочу ПОЛБУЛКИ хлеба купить. ХРЕН! И так мин 20 перепирался с ними)) Пока не достал пачку бабла и не щелкнул ею по носу одного охранника. Он ничего даже не сказал в ответ. Просто ОПЕШИЛ))
на крузаках ..., пачка солидных купюр ...
а-ха-ха ... пачка 1000-рублёвок что ли?
Ой, господи ... Для тебя тысячерублёвки - это солидные купюры? И вообще 100 т.р. - это мелочь, если уж говорить про крузаков.
Или это была "пачка" из 20-ти 5-ти тысячных? Так 20 купюр при всём желании нельзя пачкой назвать.
Щёлкнул по носу ... чем там щёлкать-то?
Не смешил бы уж, клоун.
про вонючки - они и дорогие бывают, вонючки вообще штука субъективная
Охрана сразу сбегается и просит меня покинуть магазин. Я им пытаюсь обьяснить что хочу ПОЛБУЛКИ хлеба купить. ХРЕН! И так мин 20 перепирался с ними)) Пока не достал пачку бабла и не щелкнул ею по носу одного охранника. Он ничего даже не сказал в ответ. Просто ОПЕШИЛ))
Наверно сдали стеклотару, набрали на пару булок хлеба, а водяру хотели, как всегда, стырить!
А охранники тебя пинками из магазина наладили.
Нормальный пацан с "кирпичом" из купюр сроду не ходит, только побирун продавший единственную халупу.
на крузаках ..., пачка солидных купюр ...
а-ха-ха ... пачка 1000-рублёвок что ли?
Ой, господи ... Для тебя тысячерублёвки - это солидные купюры? И вообще 100 т.р. - это мелочь, если уж говорить про крузаков.
Или это была "пачка" из 20-ти 5-ти тысячных? Так 20 купюр при всём желании нельзя пачкой назвать.
Щёлкнул по носу ... чем там щёлкать-то?
Не смешил бы уж, клоун.