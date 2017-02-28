Специалисты выяснили, готовы ли жители Кемеровской области отказаться от работы мечты из-за несоответствующей внешности.

Исследование провели сотрудники сайта по поиску работы Зарплата.ру.

Большинство жителей Кемеровской области (54 процента) сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе к стилю одежды. Почти половина кузбассовцев признались — им знакомы случаи отказа работодателей из-за несоответствующей внешности. При этом 72 процента считают такой отказ несправедливым.

Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов, а также продавцам. Интересно, что половина опрошенных считают, что работодатель имеет полное право указывать критерии внешности будущего сотрудника.

Требования к внешности кандидатов вызывают противоречивые эмоции среди участников опроса. Каждый четвёртый житель Кузбасса признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый седьмой опрошенный разделяет иронию работодателя, каждый восьмой — испытывает возмущение, а каждый десятый — расстраивается из-за несоответствующей внешности. Большинство респондентов (43 процента) испытывают безразличие.

Исследователи заинтересовались, станут ли соискатели откликаться на вакансию, если их внешность не подходит под указанные критерии? Мимо такой вакансии пройдут 23 процента опрошенных. Ещё 34 процента попытаются устроиться в интересующую компанию за счёт своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных (42 процента) заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта.