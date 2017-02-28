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Новосибирск накроет очередным ураганом

На одной из улиц Ильинки запретят остановку

Сегодня 09:55
460
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1tulatv.ru

На Косыгина запретят остановку.

В районе дома № 55, от пересечения с Запсибовцев до одноимённой остановки разместят знаки «Остановка запрещена». Это решили сделать ради безопасности движения, передаёт SU.

Изменения вступят в силу 13 июня. Их включат в маршрут патруля «Паркрайт», который фиксирует нарушения правил парковки.

Комментарии 4
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Сергей
4 1
ВГ, Вы сами то карту смотрели???? какой это запсиб?
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Читатель
2 0
ВГ, поворотом нигде не ошиблись?
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Не с Ильинки
0 1
А я бы вообще на Ильинке любые остановки запретил, в том числе и пассажирского транспорта.
Не умеют ездить - так пусть ходят пешком!
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