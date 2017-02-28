На одной из улиц Ильинки запретят остановку
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На Косыгина запретят остановку.
В районе дома № 55, от пересечения с Запсибовцев до одноимённой остановки разместят знаки «Остановка запрещена». Это решили сделать ради безопасности движения, передаёт SU.
Изменения вступят в силу 13 июня. Их включат в маршрут патруля «Паркрайт», который фиксирует нарушения правил парковки.
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