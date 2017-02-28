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Новосибирск накроет очередным ураганом

В Кемерове побит температурный рекорд

Сегодня 10:09
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
holostyak-blog.ru

В столице Кузбасса зарегистрирована рекордная температура воздуха.

Впервые за 70 лет наблюдения 23 мая в Кемерове столбик термометра поднялся до 33 градусов, сообщают «Вести-Кузбасс».

Ещё жарче было в Таштагольском районе.

В среду, 24 мая, погода в Кузбассе изменится. Ожидаются грозы и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

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