В Кемерове побит температурный рекорд
Сегодня 10:09
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В столице Кузбасса зарегистрирована рекордная температура воздуха.
Впервые за 70 лет наблюдения 23 мая в Кемерове столбик термометра поднялся до 33 градусов, сообщают «Вести-Кузбасс».
Ещё жарче было в Таштагольском районе.
В среду, 24 мая, погода в Кузбассе изменится. Ожидаются грозы и сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
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