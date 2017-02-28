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Стало известно, чему в Кузбассе посвятят 2018 год

Сегодня 10:29
418
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
god-sobaki.ru

Следующий год в Кузбассе посвятят предпринимательству, инвестициям и инновациям.

Жителей Кемеровской области ждут обучающие программы «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя». Первая расскажет бизнесменам, как развить или перепрофилировать своё дело, вторая посвящена начинающим или потенциальным предпринимателям. Также в регионе хотят открыть школу фермера.

Особый акцент сделают на женском предпринимательстве и популяризации малого и среднего бизнеса среди молодого поколения, сообщили в администрации Кемеровской области.

Помимо этого, власти введут новые и обновят региональные рейтинги, связанные с бизнесом и инвестициями.

Добавим, провести в России Год предпринимательства распорядился Владимир Путин.

Комментарии 7
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Читатель
10 0
В год семьи президент развелся. 2017 - год экологии. Под Домодедово в реку слили 50т нефти.
Не складывается у них с этими годами
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Бусина
8 0
Ну-ну.....посвятите.........этот год вот экологии.......и чего там этот год показывает???? Следующий год предпринимательства....... последний видимо малый бизнес и средний задавят, кто еще трепыхается...........Берегись малый бизнес, ибо у крупного все схвачено. А мелкий это типа кормового планктона, который предлагают жрать, а не разводить.
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1
3 0
А когда год борьбы с коррупцией и воровской шайкой?
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Мусина
3 0
Ну-ну.....посвятите.........этот год вот экологии.......и чего там этот год показывает???? Следующий год предпринимательства....... последний видимо малый бизнес и средний задавят, кто еще трепыхается...........Берегись малый бизнес, ибо у крупного все схвачено. А мелкий это типа кормового планктона, который предлагают жрать, а не разводить.
Ага..Это,типа,намёк на курей, которых раздавали недавно..))))))))))))))
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КоляYeti
1 0
А когда год борьбы с коррупцией и воровской шайкой?
12 июня нынче...
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