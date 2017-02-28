Следующий год в Кузбассе посвятят предпринимательству, инвестициям и инновациям.
Жителей Кемеровской области ждут обучающие программы «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя». Первая расскажет бизнесменам, как развить или перепрофилировать своё дело, вторая посвящена начинающим или потенциальным предпринимателям. Также в регионе хотят открыть школу фермера.
Особый акцент сделают на женском предпринимательстве и популяризации малого и среднего бизнеса среди молодого поколения, сообщили в администрации Кемеровской области.
Помимо этого, власти введут новые и обновят региональные рейтинги, связанные с бизнесом и инвестициями.
Добавим, провести в России Год предпринимательства распорядился Владимир Путин.
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Не складывается у них с этими годами