Следующий год в Кузбассе посвятят предпринимательству, инвестициям и инновациям.

Жителей Кемеровской области ждут обучающие программы «Школа предпринимательства» и «Азбука предпринимателя». Первая расскажет бизнесменам, как развить или перепрофилировать своё дело, вторая посвящена начинающим или потенциальным предпринимателям. Также в регионе хотят открыть школу фермера.

Особый акцент сделают на женском предпринимательстве и популяризации малого и среднего бизнеса среди молодого поколения, сообщили в администрации Кемеровской области.

Помимо этого, власти введут новые и обновят региональные рейтинги, связанные с бизнесом и инвестициями.

Добавим, провести в России Год предпринимательства распорядился Владимир Путин.