Подавляющее большинство новокузнечан считает, что в городе нет экологически чистого района для проживания (42%). А почти треть опрошенных отдали предпочтение Новоильинскому району (28%).

ВашГород.ру подводит итоги опроса новокузнечан, в котором приняли участие более 500 человек. Третье место по экологии, с большим отставанием от Новоильинки, занял Орджоникидзевский район (11%).

Далее расположились Центральный (7%), Куйбышевский (6%) и Заводской (5%) районы. Меньше всего голосов получил Кузнецкий район. Всего 1% опрошенных считают его самым экологически чистым.