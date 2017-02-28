Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск накроет очередным ураганом
Недвижимость и строительство

Новокузнечане выбрали самый экологически чистый район для проживания

Сегодня 10:40
520
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sonnenbarsche.info

Подавляющее большинство новокузнечан считает, что в городе нет экологически чистого района для проживания (42%). А почти треть опрошенных отдали предпочтение Новоильинскому району (28%).

ВашГород.ру подводит итоги опроса новокузнечан, в котором приняли участие более 500 человек. Третье место по экологии, с большим отставанием от Новоильинки, занял Орджоникидзевский район (11%).

Далее расположились Центральный (7%), Куйбышевский (6%) и Заводской (5%) районы. Меньше всего голосов получил Кузнецкий район. Всего 1% опрошенных считают его самым экологически чистым.

Недвижимость и строительство
Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Русин - трезвый человек
1 4
Лет десять назад мне попалась статистика заболеваемости по районам города подготовленная для депутатов горсовета Новокузнецка. Там Новоильинский район был на ПОРЯДОК лучше по сравнению с ближайшим к нему. Особенно по заболеваниям дыхательной системы. Это видимо объясняется его расположением на возвышенности и розой ветров: дым от предприятий уходит в сторону, а не на жилой район.
ответить
аватар
Свой
4 0
Лет десять назад мне попалась статистика заболеваемости по районам города подготовленная для депутатов горсовета Новокузнецка. Там Новоильинский район был на ПОРЯДОК лучше по сравнению с ближайшим к нему. Особенно по заболеваниям дыхательной системы. Это видимо объясняется его расположением на возвышенности и розой ветров: дым от предприятий уходит в сторону, а не на жилой район.
По статистике,даже по европейской,65 процентов больных лёгкими - некурящие,так что,как всегда всё относительно.А если человек не пьёт вино,не регенерирут организм,то совсем всё печально.
Я правда курить бросил несколько лет назад,отвратное дело.
ответить
аватар
Бусина
6 0
Самый безопасный район - другой регион!!!!!! Теперь после заявления Медведева об расширении и углублении разрезов- в КО таких районов не будет.........
ответить
аватар
ххх
6 0
Лет десять назад мне попалась статистика заболеваемости по районам города подготовленная для депутатов горсовета Новокузнецка. Там Новоильинский район был на ПОРЯДОК лучше по сравнению с ближайшим к нему. Особенно по заболеваниям дыхательной системы. Это видимо объясняется его расположением на возвышенности и розой ветров: дым от предприятий уходит в сторону, а не на жилой район.
Приведу пример. Я в принципе не обращаюсь в поликлинику по месту жительства. Этой весной был бронхит, лечилась сама. Тоже с сыном и мужем было. А по статистике мы никуда не обращались, значит не болели. Недавно нашла инфу, что у Россиян здоровье лучше стало по многим заболеваниям. Это при малодоступности лекарств по причине дороговизны, низком качестве еды, воды и воздуха, плюс постоянный стресс. Верите в статистику, еще и от депутатов? Странный Вы человек, хоть и трезвый!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ