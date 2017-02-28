Подавляющее большинство новокузнечан считает, что в городе нет экологически чистого района для проживания (42%). А почти треть опрошенных отдали предпочтение Новоильинскому району (28%).
ВашГород.ру подводит итоги опроса новокузнечан, в котором приняли участие более 500 человек. Третье место по экологии, с большим отставанием от Новоильинки, занял Орджоникидзевский район (11%).
Далее расположились Центральный (7%), Куйбышевский (6%) и Заводской (5%) районы. Меньше всего голосов получил Кузнецкий район. Всего 1% опрошенных считают его самым экологически чистым.
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Я правда курить бросил несколько лет назад,отвратное дело.