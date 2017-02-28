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Россияне рассказали, сколько им нужно для «нормальной жизни»

Сегодня 10:40
429
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
farmsouz.ru

Финансовые аппетиты россиян за последний год выросли.

Среднестатистической российской семье из трёх человек для «нормальной жизни» нужно 83 тысячи рублей в месяц. Это на 15 процентов больше, чем в 2016 году. К таким выводам пришли исследователи холдинга «Ромир», сообщает РИА Новости.

При этом каждая шестая семья в России готова «нормально жить» на сумму до 45 тысяч рублей. Две трети опрошенных претендуют на доход от 45 до 120 тысяч. Ещё 22 процента считают, что члены семьи в совокупности должны зарабатывать не менее 120 тысяч.

В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее в Министерстве труда рассказали, у работников какой сферы самые высокие зарплаты.

Комментарии 6
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2 4
Я за 22 процента из статьи.Правда не дотягиваю,у меня с супругой общий доход 105-110 тыщ рублей в месяц всего,не густо и не разбежишься.Где-то приходиться сэкономить,где-то отложить.В общем не хватает.Раньше,лет надцать назад было вдвое меньше,там вообще в долг,в долг и полный облом.
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Я так кумекаю:
3 0
Зачем заморачиваться,.- прожиточный ОПТИМУМ уже просчитан вдоль и поперек - хватит всем, плюс бесплатная лапша ежедневно по ЦТ ! ! !
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Дон Хенаро 41743
9 0
Среди жителей Москвы и Питера проводили опрос?
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123
2 0
Дон Хенаро:
Среди жителей Москвы и Питера проводили опрос?
Что вроде того. Потому как заМКАДьем начинается тотальная нищета, особенно в ингшушетии и в аграрных регионах. В кузне еще повыше средняя температура по больнице, да и то только за счет угольных махинаций, но тоже не ахти по сравнению с цивилизованным миром. И вообще все эти блевадные и росстатовские "опросы" - заказуха, притянутая за уши, не имеющая с действительностью ничего общего.
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Дон Хенаро:
Среди жителей Москвы и Питера проводили опрос?
это еще почему?
уж не считаете ли вы, что за пределами Москвы и Питера можно на 45 "нормально жить"?
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