Финансовые аппетиты россиян за последний год выросли.

Среднестатистической российской семье из трёх человек для «нормальной жизни» нужно 83 тысячи рублей в месяц. Это на 15 процентов больше, чем в 2016 году. К таким выводам пришли исследователи холдинга «Ромир», сообщает РИА Новости.

При этом каждая шестая семья в России готова «нормально жить» на сумму до 45 тысяч рублей. Две трети опрошенных претендуют на доход от 45 до 120 тысяч. Ещё 22 процента считают, что члены семьи в совокупности должны зарабатывать не менее 120 тысяч.

В опросе приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет.

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