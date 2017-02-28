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Новосибирск накроет очередным ураганом

Двое кемеровчан прокатились на крыше троллейбуса

Сегодня 11:11
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
transphoto.ru

В Кемерове два молодых человека проехали на крыше троллейбуса по Советскому проспекту.

Видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

По словам руководителя пресс-службы «Кемеровской электротранспортной компании» Максима Гончаренко, такой случай в городе зафиксирован впервые. Парни слезли с крыши транспорта и убежали после того, как водитель остановился на следующей остановке, пишет «Сибдепо».

По информации издания, ролик опубликовал кемеровчанин, который ранее покорил опору освещения стадиона «Химик».

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