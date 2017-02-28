Двое кемеровчан прокатились на крыше троллейбуса
Сегодня 11:11
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В Кемерове два молодых человека проехали на крыше троллейбуса по Советскому проспекту.
Видео опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
По словам руководителя пресс-службы «Кемеровской электротранспортной компании» Максима Гончаренко, такой случай в городе зафиксирован впервые. Парни слезли с крыши транспорта и убежали после того, как водитель остановился на следующей остановке, пишет «Сибдепо».
По информации издания, ролик опубликовал кемеровчанин, который ранее покорил опору освещения стадиона «Химик».
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