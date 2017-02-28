Вчера в Новокузнецке прошло экстренное совещание по поводу исключения «Металлурга» из КХЛ.

Областные и местные депутаты, мэр Сергей Кузнецов, воспитанник «Кузни», игрок НХЛ Сергей Бобровский и представители болельщиков решали, как спасти нашу команду от вылета. На заседание пригласили и представителей КХЛ, но они никак не отреагировали. Об этом пишет пресс-служба «Металлурга».

«Совершенно недавно в СМИ появилась информация о том, что „Металлург“ может покинуть КХЛ. Я не стал дожидаться и направил в адрес руководителя КХЛ письмо, которое я опубликовал во ВКонтакте на своей странице. Также я пытался связаться с руководством лиги по телефону, но никто не отвечал», — рассказал Сергей Кузнецов.

Если «Металлург» уйдёт из КХЛ, исчезнет и команда «Кузнецкие медведи», угаснет одна из лучших в стране хоккейных школ, уверил мэр.

Представители «Кузни» сказали, что выполнили все условия регламента КХЛ. «Евраз» пообщеал спонсировать команду.

«Я всегда хотел быть похожим не на каких-то именитых канадских вратарей, а на Тарасова, который играл за „Металлург“ и других наших вратарей», — сказал Сергей Бобровский.

По итогам депутаты единогласно решили: «Металлург» надо оставить в КХЛ.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, информация о возможном исключении «Кузни» из КХЛ появилась недавно и вызвала сильный резонанс. Сергей Кузнецов заявил, что такое решение — плевок на весь российский хоккей. Он отправил письмо президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко по поводу сохранения «Кузни» в лиге. А новокузнечане попросили президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

Команду поддержал муниципальный транспорт Новокузнецка — чёрно-красные наклейки с хештегом #кузняэтокхл украсили местные автобусы и троллейбусы.

Решение о составе лиги на сезон 2017/2018 и об участии в ней «Металлурга» примут уже сегодня на Совете директоров КХЛ.