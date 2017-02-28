Весна выдалась жаркой на рынке недвижимости Новокузнецка. Однако скоро лето, и спрос традиционно будет падать.

Как отмечают эксперты, весенний спрос объясняется снижением ключевой ставки Центрального банка, и как следствие, снижение процентов по ипотечным кредитам. Летом ожидается сезонный спад.

«Как продавцы, так и покупатели откладывают все дела связанные с недвижимостью до осени. Поэтому летом рынок недвижимости замирает, а осенью, когда все возвращаются с отпусков и дач, начинается подъём. Причём, падение цен на квартиры происходит осенью, а не летом», — рассказала ВашГород.ру директор АН «Первая линия» Наталья Вальтфогель.

По мнению эксперта, активность на рынке летом может увеличится, если банки запустят новые акции для ипотечников или опустится ставка.

«Среди равных квартир, продаются только самые дешёвые из них. По дорогим звонков практически нет», — отмечает Наталья Вальтфогель.

В целом ситуация на рынке недвижимости оставляет желать лучшего. Цены на квартиры держаться на уровне 2004−2005 годов.