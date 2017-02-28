Миру грозит глобальный голод.

Неутешительные прогнозы дают учёные из Санкт-Петербурга. По словам заведующего кафедрой почвоведения и экологии почв Санкт-Петербургского государственного университета, профессора Бориса Апарина, с каждым годом пригодных земель для выращивания зерновых культур становится всё меньше. По всему миру идёт процесс стремительного истощения плодородных почв, пишет SU.

Если не принимать мер уже сейчас, то выращивать злаковые культуры и овощи будет просто негде. По расчётам учёного, критический уровень пахотной земли на душу населения будет достигнут к 2050 году. Это может обернуться глобальным голодом.

По словам Бориса Апарина, только в России распахано более 70 процентов чернозёма, а треть всех пахотных земель деградирована. Также на плодородии почв сказывается их загрязнение нефтепродуктами, радиоактивными элементами и тяжёлыми металлами.

Учёный предложил создать единую общероссийскую Красную книгу почв — как один из вариантов решения проблемы.