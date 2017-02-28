Юные кузбассовцы летом могут доехать до Новосибирска в два раза дешевле.

«„Кузбасс пригород“ установила для детей от 10 до 17 лет (включительно) скидку 50% на проезд в скором поезде № 847/848 „Экспресс“ Новокузнецк — Новосибирск — Новокузнецк», — рассказали в компании.

Акция действует с 1 июня по 31 августа для проезда 2-м и 3-м классом, сообщает SU. Чтобы получить скидку, билеты надо купить за 10 суток до отправления и предъявить свидетельство о рождении, паспорт или информацию о них. Также документы надо показать проводнику при посадке в вагон.

Подробности можно узнать на сайте ОАО «Кузбасс-пригород».