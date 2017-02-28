В Новокузнецке ищут водителя, который сбил на нерегулируемой «пешеходке» двух детей.

Это случилось 23 мая в районе 17.50, на Дружбы около бывшего рынка. Водитель на чёрной машине, предположительно, «Lexus RX», сбил двух девочек и уехал с места происшествия. Машина двигалась со стороны Левого берега к Комсомольской, уточнили в ГИБДД по Новокузнецку.

Свидетелей просят обратиться в в отдел ГИБДД на Покрышкина, 18а/3 или по телефону дежурной части (3843) 45−62−31.