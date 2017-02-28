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Дорогая машина сбила детей в Новокузнецке: нужны свидетели

Сегодня 12:10
2280
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
golos-buryatyi.ru

В Новокузнецке ищут водителя, который сбил на нерегулируемой «пешеходке» двух детей.

Это случилось 23 мая в районе 17.50, на Дружбы около бывшего рынка. Водитель на чёрной машине, предположительно, «Lexus RX», сбил двух девочек и уехал с места происшествия. Машина двигалась со стороны Левого берега к Комсомольской, уточнили в ГИБДД по Новокузнецку.

Свидетелей просят обратиться в в отдел ГИБДД на Покрышкина, 18а/3 или по телефону дежурной части (3843) 45−62−31.

Комментарии 34
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Илья
6 0
Там камеры везде развешены!!! по времени можно все увидеть легко
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1
14 1
ГИБДД ждет когда кто-нибудь за них работу сделает. Запись с видеорегистратора подгонит.
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2
5 9
ГИБДД ждет когда кто-нибудь за них работу сделает. Запись с видеорегистратора подгонит.
а ты сам то все происходящие события наблюдаешь собственноручно? нужны свидетели, не надо чушь нести
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1
10 3
Права забрать у утырка на максимальный срок, за оставление места ДТП. + штраф как за пьяного. + расходы на лечение.
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Юрий
5 3
Права забрать у утырка на максимальный срок, за оставление места ДТП. + штраф как за пьяного. + расходы на лечение.
И машину изъять
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Вася
11 16
А спиногрызов кто будет учить что нужно по сторонам смотреть когда переходишь дорогу??? что нужно убедиться что водитель тебя видит и пропускает.
По-любому первая машина в правом ряду притормозила а эти ломанулись не глядя и машина из левого ряда их и сбила. Надеюсь хоть спиногрызы не покалечились и живы...
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Водитель
3 10
а ты сам то все происходящие события наблюдаешь собственноручно? нужны свидетели, не надо чушь нести
Не надо тебе чушь *********** новокузнецкое ********** **** ** свидетели,небось сам ********* работать не *********** ты в жопу выебу тебя
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Гость
8 2
Там камеры везде развешены!!! по времени можно все увидеть легко
Ничего, выяснится, что машинка кого-нибудь из депутатов, чинуш или бизьнесьменов, и окажется, что камеры чисто случайно в этот день отключили на профилактику или вирус потер все записи.
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.....фома всея руси
0 7
очень не хотел но пришол.....и тут опа.....я этого не знал когда пришол.
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К СТАТИ---МОВШИНУ ПРИВЕТ.....
0 3

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К СТАТИ---МОВШИНУ ПРИВЕТ.....
0 0

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.....СЛЫШ САТАНА-----ТЫ ПЕРЕБОЩИЛ С 12 СЕНТЯБРЯ 2007.....
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.....АРТЁМ СПРАШИВАЛ ГДЕ Я
0 0

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Сюся
1 10
А спиногрызов кто будет учить что нужно по сторонам смотреть когда переходишь дорогу??? что нужно убедиться что водитель тебя видит и пропускает.
По-любому первая машина в правом ряду притормозила а эти ломанулись не глядя и машина из левого ряда их и сбила. Надеюсь хоть спиногрызы не покалечились и живы...
Это у тебя спиногрызы, а у людей дети.
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
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вАСя
10 2
Это у тебя спиногрызы, а у людей дети.
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
Сюся - иди дальше сюскай со спиногрызами! А лучше сама выучи ПДД и их научи ! Убедиться в безопасности проезжей части они так же обязаны как и любой другой пешеход!
ДА и вообще как бабки на базаре все себя ведут - ни причин ни последствий ни условий в каких было совершено ДТП! Я описал только один из вариантов, что водитель едя по левой полосе мог их даже не заметить. С девочками все впорядке ? Или их насмерть сбили ?! Или может их только задели. Единственный нормальны нерегулируемый ПП сделан на строителей - там есть обратные зеркала когда едущие по левой полосе могут видить полностью ПП и оценить ситуацию!
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Ведьма
10 1
Это у тебя спиногрызы, а у людей дети.
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
да не хотите не объясняйте своим детям,что дорога это опасно и надо 100 раз посмотреть,проблем то. Это естественный отбор называется, лишь бы на кого-то ответственность перекинуть а потом выть как же так вышло и ходить бабки сшибать.
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Тоже водитель
3 5
Нечего защищать водителя. Место там без берез и кустов, хорошо просматривается. Подъезжая к перекрестке, все притормаживают. Но есть самые умные, которые за секунды до светофора, начинают перестроения, подрезания. Вот и зацепил детей. Посреди дороги постоять не получится, чтобы переждать и пропустить лихача. Очень узко, да и машины часто бросают вдоль дороги, что еще сужает полотно. Там рядом институт, там камер разве нет? Девочкам желаю здоровья, а скрывшемуся с места дтп- найти остатки совести и объявиться.
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.....СЛЫШ САТАНА-----ТЫ ПЕРЕБОРЩИЛ.!!!!!
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.....АРТЁМ СПРАШИВАЛ ГДЕ Я
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Blade (1998) - Blood Rave Scene - Re-Sound
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Артём 9436
0 0
полковник ! вы рано сегодня,
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Артём 9436
1 3
Это у тебя спиногрызы, а у людей дети.
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
да им н....ть на ваши объяснения, невозможно спрорить с человеком, который всегда отвечае: "а чо"?

ситуацию и во дворе и в городе и в стране изменят только объединения и прямые дей-я здравомыслящих людей, которые хотят жить при порядке и законе
падонки понимают только страх угрозы своей жизни, имущества и здоровья
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ага .....
7 1
Нечего защищать водителя. Место там без берез и кустов, хорошо просматривается. Подъезжая к перекрестке, все притормаживают. Но есть самые умные, которые за секунды до светофора, начинают перестроения, подрезания. Вот и зацепил детей. Посреди дороги постоять не получится, чтобы переждать и пропустить лихача. Очень узко, да и машины часто бросают вдоль дороги, что еще сужает полотно. Там рядом институт, там камер разве нет? Девочкам желаю здоровья, а скрывшемуся с места дтп- найти остатки совести и объявиться.
Я не защищаю и не ругаю ни водителя, ни детей, потому что ...
Ау! Кто напишет подробности, что конкретно произошло и как конкретно пострадали дети?
Почему-то мне кажется, что пострадавшие здесь не дети, а их родители, которым страсть как хочется срубить денег с водителя, потому что их детишки настрадались - у них пропал сон, аппетит, и вообще они боятся одного лишь вида транспортных средств.
Предполагаю потому, что, если бы был нанесён вред здоровью детей, то обязательно бы написали. Могу и ошибаться. Тогда почему не написать, что там произошло и какие последствия?
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.....для артёма
0 0
Артём:
полковник ! вы рано сегодня,
Скрэтч - Память ---ютюб.....Скрэтч - Память
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......фома
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Скрэтч - Память ---ютюб.....Скрэтч - Память
за---СЕГО ДНЯ.....ОТДЕЛЬНОЕ---СПАСИБО.
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......фома
0 0
за---СЕГО ДНЯ.....ОТДЕЛЬНОЕ---СПАСИБО.
Когда мы вырвем из себя страницы памяти,
Истлеют временем былых героев подвиги,
Сердца утопим мы в промозглой слякоти,
Грязнее грязи будем, что стелилась под ноги.

Когда забудем, сколько жизней пролито,
Как смерть в лото играла похоронками,
Как мужество в глаза смотрело смерти той,
Тогда и станем, как тростина, - ломкими.

Когда развеем пеплом лет воспоминания
О пашнях, что солдатской кровью сдобрены,
О светлой доблести последнего дыхания,
Тогда и будем пустотою попраны.

Когда не в силах будем вспомнить слёзы матери,
Как скорбью облачали себя вдовы,
Как рваной болью хлеб черствел над гранями,
Смиримся, что к бездушию готовы.

Когда забудем о сединах в прядях юности,
Что с криком шла в свинец объятий,
О том, какой дано ей было крест нести,
Что проку будет от святы наших распятий?

Когда не вспомним ни имён, ни лиц солдат,
Враставших в камни духом твёрже крепости,
Зубами рвавших мёртвый хват блокад,
Тогда какие нами станут править ценности?

Когда умолкнут в нас воспоминания,
Как небо сыпалось от пулевых отверстий,
Как взрывами хребты ломали зданиям,
Что будет в нас тогда сильнее смерти?

Когда завалим в катакомбах нашей памяти
Тех, что росой багровой землю обняли,
И как земля потом латала раны те,
Мы сами будем ли достойны, чтоб нас помнили?

Пыльными дорогами, горными потоками, помни их!
Звёздами и ливнями, вёснами и зимами, помни их!
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Антонина
1 1
А спиногрызов кто будет учить что нужно по сторонам смотреть когда переходишь дорогу??? что нужно убедиться что водитель тебя видит и пропускает.
По-любому первая машина в правом ряду притормозила а эти ломанулись не глядя и машина из левого ряда их и сбила. Надеюсь хоть спиногрызы не покалечились и живы...
Да вы правильно всё пишете...Я сыну так и объясняю - лучше подольше постой, чем перебегать, придурков много...
Но я это понимаю, потому что сама за рулём и вижу разных водителей и пешеходов. Только вопрос терминологии у вас)).... Мне лично по барабану, а кого-то "спиногрызы" реально задевают.
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СЛЫШ СУКИ---А Я ВЕДЬ ВЕРИЛ ЧТО ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ---В АФГАНЕ
0 1
Когда мы вырвем из себя страницы памяти,
Истлеют временем былых героев подвиги,
Сердца утопим мы в промозглой слякоти,
Грязнее грязи будем, что стелилась под ноги.

Когда забудем, сколько жизней пролито,
Как смерть в лото играла похоронками,
Как мужество в глаза смотрело смерти той,
Тогда и станем, как тростина, - ломкими.

Когда развеем пеплом лет воспоминания
О пашнях, что солдатской кровью сдобрены,
О светлой доблести последнего дыхания,
Тогда и будем пустотою попраны.

Когда не в силах будем вспомнить слёзы матери,
Как скорбью облачали себя вдовы,
Как рваной болью хлеб черствел над гранями,
Смиримся, что к бездушию готовы.

Когда забудем о сединах в прядях юности,
Что с криком шла в свинец объятий,
О том, какой дано ей было крест нести,
Что проку будет от святы наших распятий?

Когда не вспомним ни имён, ни лиц солдат,
Враставших в камни духом твёрже крепости,
Зубами рвавших мёртвый хват блокад,
Тогда какие нами станут править ценности?

Когда умолкнут в нас воспоминания,
Как небо сыпалось от пулевых отверстий,
Как взрывами хребты ломали зданиям,
Что будет в нас тогда сильнее смерти?

Когда завалим в катакомбах нашей памяти
Тех, что росой багровой землю обняли,
И как земля потом латала раны те,
Мы сами будем ли достойны, чтоб нас помнили?

Пыльными дорогами, горными потоками, помни их!
Звёздами и ливнями, вёснами и зимами, помни их!
ответить
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.....КВАЧКОВ
0 0
.....ВОВА.....ТЫ НЕ ОТРЕЦАЕШ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.................................................................................................................-----ЗА ЭТО-----ПОЛУЧИ КАРПАТСКОГО ГЕНИЯ.....---ДЕРЖИ ******** УРОНИ.....
ответить
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ТЫ ЁБАННАЯ СУКА ГЭБЭШНАЯ
0 0
.....ВОВА.....ТЫ НЕ ОТРЕЦАЕШ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.................................................................................................................-----ЗА ЭТО-----ПОЛУЧИ КАРПАТСКОГО ГЕНИЯ.....---ДЕРЖИ ******** УРОНИ.....
ВЗДУМАЛА НАМИ ТОРГОВАТЬ.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Сюся
1 0
да не хотите не объясняйте своим детям,что дорога это опасно и надо 100 раз посмотреть,проблем то. Это естественный отбор называется, лишь бы на кого-то ответственность перекинуть а потом выть как же так вышло и ходить бабки сшибать.
В следующий раз, когда, упаси Господь, какой-нибудь козлина сшибёт на пешеходном переходе чьих или твоих детей, а сам трусливо смоется. Ты подойди к изувеченным окровавленным детям и при всех, при толпе громео начни бубнить им про то, что даже на пешеходном переходе они должны уступать дорогу уродам за рулем и стоять хоть до утра на тротуаре. Пока они не накатаются. Да и на тротуаре бойся, они ведь, если захотят - то и по нему будут гонять и сбивать. Как тут один умник написал. Не людей, а кегли!
Может тебе за это кто-то популярно все объяснит, а может даст в морду!
А за своих детей стоит такого ездуна сжечь с его машиной.
И плевать на ваши минусы, брюханы диванные.
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Ваше имя
0 0
да не хотите не объясняйте своим детям,что дорога это опасно и надо 100 раз посмотреть,проблем то. Это естественный отбор называется, лишь бы на кого-то ответственность перекинуть а потом выть как же так вышло и ходить бабки сшибать.
Вы предлагаете детям 100 посмотреть вокруг? А вам не кажется, что водителю, который даже в районе пешеходного перехода не смотрит по сторонам и не сбавляет скорость, не место за рулём?
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