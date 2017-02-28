Дорогая машина сбила детей в Новокузнецке: нужны свидетели
Сегодня 12:10
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В Новокузнецке ищут водителя, который сбил на нерегулируемой «пешеходке» двух детей.
Это случилось 23 мая в районе 17.50, на Дружбы около бывшего рынка. Водитель на чёрной машине, предположительно, «Lexus RX», сбил двух девочек и уехал с места происшествия. Машина двигалась со стороны Левого берега к Комсомольской, уточнили в ГИБДД по Новокузнецку.
Свидетелей просят обратиться в в отдел ГИБДД на Покрышкина, 18а/3 или по телефону дежурной части (3843) 45−62−31.
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Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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По-любому первая машина в правом ряду притормозила а эти ломанулись не глядя и машина из левого ряда их и сбила. Надеюсь хоть спиногрызы не покалечились и живы...
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По-любому первая машина в правом ряду притормозила а эти ломанулись не глядя и машина из левого ряда их и сбила. Надеюсь хоть спиногрызы не покалечились и живы...
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
ДА и вообще как бабки на базаре все себя ведут - ни причин ни последствий ни условий в каких было совершено ДТП! Я описал только один из вариантов, что водитель едя по левой полосе мог их даже не заметить. С девочками все впорядке ? Или их насмерть сбили ?! Или может их только задели. Единственный нормальны нерегулируемый ПП сделан на строителей - там есть обратные зеркала когда едущие по левой полосе могут видить полностью ПП и оценить ситуацию!
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
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Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.Blade (1998) - Blood Rave Scene - Re-Sound
И если обученные взрослые сбивают детей на обозначенном разрешенном месте пешеходного перехода, то как объяснить детям необходимость соблюдать ПДД?
Вот они шли, соблюдали, а урод с правами в кармане, на них наехал!
Так что не мели ерунды, Вася.
ситуацию и во дворе и в городе и в стране изменят только объединения и прямые дей-я здравомыслящих людей, которые хотят жить при порядке и законе
падонки понимают только страх угрозы своей жизни, имущества и здоровья
Ау! Кто напишет подробности, что конкретно произошло и как конкретно пострадали дети?
Почему-то мне кажется, что пострадавшие здесь не дети, а их родители, которым страсть как хочется срубить денег с водителя, потому что их детишки настрадались - у них пропал сон, аппетит, и вообще они боятся одного лишь вида транспортных средств.
Предполагаю потому, что, если бы был нанесён вред здоровью детей, то обязательно бы написали. Могу и ошибаться. Тогда почему не написать, что там произошло и какие последствия?
полковник ! вы рано сегодня,
Истлеют временем былых героев подвиги,
Сердца утопим мы в промозглой слякоти,
Грязнее грязи будем, что стелилась под ноги.
Когда забудем, сколько жизней пролито,
Как смерть в лото играла похоронками,
Как мужество в глаза смотрело смерти той,
Тогда и станем, как тростина, - ломкими.
Когда развеем пеплом лет воспоминания
О пашнях, что солдатской кровью сдобрены,
О светлой доблести последнего дыхания,
Тогда и будем пустотою попраны.
Когда не в силах будем вспомнить слёзы матери,
Как скорбью облачали себя вдовы,
Как рваной болью хлеб черствел над гранями,
Смиримся, что к бездушию готовы.
Когда забудем о сединах в прядях юности,
Что с криком шла в свинец объятий,
О том, какой дано ей было крест нести,
Что проку будет от святы наших распятий?
Когда не вспомним ни имён, ни лиц солдат,
Враставших в камни духом твёрже крепости,
Зубами рвавших мёртвый хват блокад,
Тогда какие нами станут править ценности?
Когда умолкнут в нас воспоминания,
Как небо сыпалось от пулевых отверстий,
Как взрывами хребты ломали зданиям,
Что будет в нас тогда сильнее смерти?
Когда завалим в катакомбах нашей памяти
Тех, что росой багровой землю обняли,
И как земля потом латала раны те,
Мы сами будем ли достойны, чтоб нас помнили?
Пыльными дорогами, горными потоками, помни их!
Звёздами и ливнями, вёснами и зимами, помни их!
По-любому первая машина в правом ряду притормозила а эти ломанулись не глядя и машина из левого ряда их и сбила. Надеюсь хоть спиногрызы не покалечились и живы...
Но я это понимаю, потому что сама за рулём и вижу разных водителей и пешеходов. Только вопрос терминологии у вас)).... Мне лично по барабану, а кого-то "спиногрызы" реально задевают.
Истлеют временем былых героев подвиги,
Сердца утопим мы в промозглой слякоти,
Грязнее грязи будем, что стелилась под ноги.
Когда забудем, сколько жизней пролито,
Как смерть в лото играла похоронками,
Как мужество в глаза смотрело смерти той,
Тогда и станем, как тростина, - ломкими.
Когда развеем пеплом лет воспоминания
О пашнях, что солдатской кровью сдобрены,
О светлой доблести последнего дыхания,
Тогда и будем пустотою попраны.
Когда не в силах будем вспомнить слёзы матери,
Как скорбью облачали себя вдовы,
Как рваной болью хлеб черствел над гранями,
Смиримся, что к бездушию готовы.
Когда забудем о сединах в прядях юности,
Что с криком шла в свинец объятий,
О том, какой дано ей было крест нести,
Что проку будет от святы наших распятий?
Когда не вспомним ни имён, ни лиц солдат,
Враставших в камни духом твёрже крепости,
Зубами рвавших мёртвый хват блокад,
Тогда какие нами станут править ценности?
Когда умолкнут в нас воспоминания,
Как небо сыпалось от пулевых отверстий,
Как взрывами хребты ломали зданиям,
Что будет в нас тогда сильнее смерти?
Когда завалим в катакомбах нашей памяти
Тех, что росой багровой землю обняли,
И как земля потом латала раны те,
Мы сами будем ли достойны, чтоб нас помнили?
Пыльными дорогами, горными потоками, помни их!
Звёздами и ливнями, вёснами и зимами, помни их!
Может тебе за это кто-то популярно все объяснит, а может даст в морду!
А за своих детей стоит такого ездуна сжечь с его машиной.
И плевать на ваши минусы, брюханы диванные.