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В Новокузнецке ребёнок неделю ходил с клещом на голове

Сегодня 12:54
2501
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay

В Новокузнецке клещ неделю жил на голове у 8-летнего ребёнка.

Об этом отец школьника Виталий Воловик рассказал на своей страничке на «Ютьюбе». По словам мужчины, мама мальчика не заметила паразита, хотя ребёнок и жаловался на боль в голове.

«Я со своей бывшей женой в разводе, а место жительство наших двоих сыновей (сейчас им 6 и 8,5 лет), конечно же, определено с матерью. Сегодня я их забрал для общения по решению суда и старший сын пожаловался, что у него шишка на голове от укуса комара. Когда я посмотрел, я просто ужаснулся, „шишкой“ оказался раздутый от крови клещ! Как пояснил сын, „комарик“ укусил его еще неделю назад, когда они с мамой поехали на дачу», — написал новокузнечанин.

Мужчина заснял всё на камеру и поехал с ребёнком в трамвпункт. Там у мальчика сняли паразита, поставили укол иммуноглобулина. К счастью, клещ не носил вирус энцефалита.

Виталий сообщил в интервью телеканалу «СТС-Кузбасс», что написал заявление в Отделение по делам несовершеннолетних Заводского района. Он попросил привлечь женщину к административной ответственности за ненадлежащее неисполнения родительских обязанностей

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Виталий Воловик несколько лет бьётся за право видеться с собственными сыновьями.

Комментарии 13
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123
14 4
А маме некогда - нового папу ищет, наверное....надо было этого клеща маме на голову пересадить!
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Я
3 16
Может быть мама вся в делах. Нужно и приготовить и постирать и полы помыть и наверняка еще на работе 8 часов отработать.
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Тоже мама
10 13
Ну все, мама злыдень, отец ангел. А почему эти ангелы не берегут семью? Что за пр чина была такая важная, что развелись? Вот прям женщина сама взяла и ушла с двумя мальчишками? Видимо папаня пассию себе завел , или ребеночка сострагал на стороне , или пил, бил, кололся. А по теме если, то голову в 8 лет моют сами, а сейчас неделя как нет воды, может вообще в тазу помочил и все.
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Прынц на сером "козле"
3 2
А маме некогда - нового папу ищет, наверное....надо было этого клеща маме на голову пересадить!
Лучше не на голову... А несколько ниже
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Прынц на сером "козле"
4 1
Ну все, мама злыдень, отец ангел. А почему эти ангелы не берегут семью? Что за пр чина была такая важная, что развелись? Вот прям женщина сама взяла и ушла с двумя мальчишками? Видимо папаня пассию себе завел , или ребеночка сострагал на стороне , или пил, бил, кололся. А по теме если, то голову в 8 лет моют сами, а сейчас неделя как нет воды, может вообще в тазу помочил и все.
Вы не поверите... Но в разводе всегда виноваты оба. Второе. Если отец имеет на руках решение суда ,которое определяет время общения,то это говорит о многом.. Хотя бы о том,что отец не бросает своих детей,даже если новую сессию нашел... Умная женщина никогда не станет втягивать в войну между родителями детей... Есть решение... А значит,мамашадетей не дает. Не просто же так... Так что не надо на мужчин бочку катить.. Есть женщины..огого... У товарища бывшая уехала и ребенка ему оставила... Вышла замуж и даже не вспоминает про ребенка...вот так то...
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читатель
2 6
а полная голова гнид и вшей отца не смутила? Нормальный такой отец, вместо быстрого реагирования и доставки ребенка в больницу - снимает видео и названивает в скорую. Причина звонить в скорую? Ребенок умирает? Он сам вполне может туда доехать с отцом!
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((
1 1
а полная голова гнид и вшей отца не смутила? Нормальный такой отец, вместо быстрого реагирования и доставки ребенка в больницу - снимает видео и названивает в скорую. Причина звонить в скорую? Ребенок умирает? Он сам вполне может туда доехать с отцом!
а где написано про скорую?
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м
2 2
Срамота, а не мужик. Трясет своим грязным бельем в интернете, бывшую жену грязью поливает, наверняка детей против матери при каждой встрече настраивает, при этом делает хуже прежде всего детям, т.к. они не могут между родителями разорваться и обоих любят. И запомни, папаша, чтобы ты не делал, твои сыновья в любом случае будут любить свою мать, какая бы она не была, а тебе припомнят когда вырастут.
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Екарный Бабай
1 3
Срамота, а не мужик. Трясет своим грязным бельем в интернете, бывшую жену грязью поливает, наверняка детей против матери при каждой встрече настраивает, при этом делает хуже прежде всего детям, т.к. они не могут между родителями разорваться и обоих любят. И запомни, папаша, чтобы ты не делал, твои сыновья в любом случае будут любить свою мать, какая бы она не была, а тебе припомнят когда вырастут.
Ты жизнью сильно обижена?
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Друг Горбатовского
1 0
Срамота, а не мужик. Трясет своим грязным бельем в интернете, бывшую жену грязью поливает, наверняка детей против матери при каждой встрече настраивает, при этом делает хуже прежде всего детям, т.к. они не могут между родителями разорваться и обоих любят. И запомни, папаша, чтобы ты не делал, твои сыновья в любом случае будут любить свою мать, какая бы она не была, а тебе припомнят когда вырастут.
Татьяна,опять ты! Мы что опять зря надеялись??!!!
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*****
1 2
Урод, а не папаша!!! таким вообще нельзя давать детей. Он вынудил ребенка сказать когда его укусил клещ. Мальчик же говорит, что мама смотрела. Значит на тот момент не было укуса
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пппппппппппп
1 0
Урод, а не папаша!!! таким вообще нельзя давать детей. Он вынудил ребенка сказать когда его укусил клещ. Мальчик же говорит, что мама смотрела. Значит на тот момент не было укуса
ты че падла,ты кого уродом называешь,быдло ипаное?
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Солнышко
0 0
В разводе виноваты оба. Но,как бы не было-детям всегда лучше с мамой. В жизни всякие случаи бывают. А папаша, нет чтобы везти ребенка в травму,компроматы на бывшую жену собирает. Кошмар. Да и видок у папы ребенка кошмар.
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