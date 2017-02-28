В Новокузнецке клещ неделю жил на голове у 8-летнего ребёнка.

Об этом отец школьника Виталий Воловик рассказал на своей страничке на «Ютьюбе». По словам мужчины, мама мальчика не заметила паразита, хотя ребёнок и жаловался на боль в голове.

«Я со своей бывшей женой в разводе, а место жительство наших двоих сыновей (сейчас им 6 и 8,5 лет), конечно же, определено с матерью. Сегодня я их забрал для общения по решению суда и старший сын пожаловался, что у него шишка на голове от укуса комара. Когда я посмотрел, я просто ужаснулся, „шишкой“ оказался раздутый от крови клещ! Как пояснил сын, „комарик“ укусил его еще неделю назад, когда они с мамой поехали на дачу», — написал новокузнечанин.

Мужчина заснял всё на камеру и поехал с ребёнком в трамвпункт. Там у мальчика сняли паразита, поставили укол иммуноглобулина. К счастью, клещ не носил вирус энцефалита.

Виталий сообщил в интервью телеканалу «СТС-Кузбасс», что написал заявление в Отделение по делам несовершеннолетних Заводского района. Он попросил привлечь женщину к административной ответственности за ненадлежащее неисполнения родительских обязанностей

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Виталий Воловик несколько лет бьётся за право видеться с собственными сыновьями.