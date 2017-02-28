Автор выставки первым в СНГ совершил кругосветное путешествие на мотоцикле.
Геннадий Шатов — путешественник из Кишинёва, байкер, фотограф. Он побывал в 37 странах — на всех континентах, кроме Антарктиды, преодолел 100 305 км за 481 день.
Выставка Геннадия Шатова «Путешествие по жизни» начнёт работу 25 мая в 16:00 в Кузбасском центре искусств, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
На ней будет представлено более 200 работ. В том числе фотографии пейзажей лесов Америки, гор Патагонии, пустынь Африки и другие.
Выставка продлится до конца июня.
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