Автор выставки первым в СНГ совершил кругосветное путешествие на мотоцикле.

Геннадий Шатов — путешественник из Кишинёва, байкер, фотограф. Он побывал в 37 странах — на всех континентах, кроме Антарктиды, преодолел 100 305 км за 481 день.

Выставка Геннадия Шатова «Путешествие по жизни» начнёт работу 25 мая в 16:00 в Кузбасском центре искусств, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

На ней будет представлено более 200 работ. В том числе фотографии пейзажей лесов Америки, гор Патагонии, пустынь Африки и другие.

Выставка продлится до конца июня.