В Новокузнецке состоится мэппинг-шоу на тему истории и звёздных имен города.

Оно начнётся в 21:30 на фасаде здания Новокузнецкого драматического театра в субботу, 27 мая. Именно в этот день в Новокузнецке стартует обратный отсчёт до празднования 400-летия города, сообщает пресс-служба мэрии.

Световое шоу станет кульминационной точкой других праздничных мероприятий, которые с 13:00 до 17:00 развернутся сразу на нескольких площадках.

Арт-сквер

Здесь пройдёт концертно-развлекательная программа «Скоро 400» со специальными гостями праздника — рок-группой «Левый берег» и звёздами нашего города — Максимом и Анастасией Касьяновыми. Познакомиться с интересными именами и событиями из жизни города позволит галерея тантамаресок (специальный стенд для фотосъёмки с отверстием для лица с изображением известных новокузнечан или событий разных лет). Эта арт-акция позволит сделать уникальные фото, например, с кадрами из фильма нашего земляка Владимира Машкова, за шахматной партией Гаты Камского или с хоккеистом Сергеем Бобровским.

Для малышей будут работать детские зоны — игровые площадки и развивающие мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров с символикой города, будет организовано захватывающее детское анимационное шоу, зажигательный мастер-класс от студии огненных событий, массовый залп пневмохлопушек. Будут работать также зоны фуд-корта.

В парковой зоне между Арт-сквером и Цирком состоится фото-сушка, открытый пленэр детского художественного творчества. Здесь же можно будет привязать к «Дереву желаний» символические красные и белые ленточки в цветах бренда 400-летия.

Во время проведения праздника на проезжей части улицы Тольятти от улицы Кирова, 64 до Цирка будет временно перекрыто движение автотранспорта. Прямо на газонах в парковой зоне можно будет наблюдать за выступлениями на импровизированной сцене на ступенях входной зоны здания по улице Кирова, 64 молодежных инструментальных групп и участников «Студенческой весны», танцевальными флэшмобами.

Площадка у Новокузнецкого художественного музея

Эта территория станет центром художественного мастерства художников — портретистов, шаржистов, специалистов по аквагриму. Она же превратится в выставочное пространство для мастеров декоративно-прикладного творчества, продажи праздничных товаров с символикой 400-летия. Также горожане смогут принять участие в создании массовой граффити-открытки.

Площадки перед библиотеками города: акции «Библиодесант», «Читаем историю Новокузнецка», «Читающий перекрёсток».

27 мая — в Общероссийский день библиотек во всех районах города будет организован сетевой проект «Библиомарафон». На аллее возле Планетария имени, на территории музея под открытым небом в сквере имени Жукова, а также на площади у ТЦ «Сибирь» пройдут уличные краеведческие чтения.

Такие акции будут организованы для жителей и районными библиотеками — возле памятника «Воин-Созидатель» в Заводском районе, у фонтана на пересечении улицы Косыгина и проспекта Архитекторов в Новоильинском районе, у памятника Ленину в Кузнецком районе и у магазина «Акварель» в Орджоникидзевском районе (улица Зорге, 20).

В программе предусмотрены спортивные мероприятия. В парке Гагарина с 10:00 стартует Всемирный день скандинавской ходьбы. Параллельно в это же время в Детско-юношеской спортивной школе № 2 будет организован открытый городской турнир по рукопашному бою, на стадионе «Регби» — соревнования по стрельбе из лука, а в Театре «Металлург» — областные соревнования по бальным танцам.

В 11:00 на Горе Соколиной состоится Первенство города по альпинизму. В спорткомплексе «Родник» в 13:00 пройдут Международные матчевые встречи по боксу «Новокузнец-Донецк-Луганск».