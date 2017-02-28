Прекрасную половину Новокузнецка зовут пообщаться в женской компании на «Бьюти Девичнике».

Девушкам обещают консультацию от визажиста Софьи Марковой, выступление тренера Алины Александрович и беседу о взаимоотношениях с психологом Натальей Дёминой.

Также гостей ждёт живая музыка от группы Stereoline, выступление талантливого фокусника Павла Осипова и многое другое.

«Бьюти Девичник» пройдёт 4 июня в ресторане-караоке «Шаляпин». Начало — в 19.00. Билеты можно купить в «Сити Молле», на 2-м этаже, около М. Видео, в островке ювелирной бижутерии Pur Pur или у организатора. До 25 мая они стоят 300 рублей, с 25 мая по 4 июня — 350 рублей.

Подробности — по телефону 8−3843−600−032 или в группе события во «ВКонтакте».