У курильщиков увеличатся траты на табак.

Правительство России повысило цену специальных марок на табачную продукцию. Теперь одна тысяча спецмарок стоит 200 рублей вместо прежних 150 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что специальные марки предназначены для табачной продукции, которая производится на территории России. Импортная продукция маркируется акцизными марками.

По словам экспертов, сигареты подорожают, но рост цен будет незначительным. Специалисты объясняют это тем, что одна марка подорожает лишь на пять копеек.