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Новосибирск накроет очередным ураганом

В России подорожают сигареты

Сегодня 14:38
810
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

У курильщиков увеличатся траты на табак.

Правительство России повысило цену специальных марок на табачную продукцию. Теперь одна тысяча спецмарок стоит 200 рублей вместо прежних 150 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что специальные марки предназначены для табачной продукции, которая производится на территории России. Импортная продукция маркируется акцизными марками.

По словам экспертов, сигареты подорожают, но рост цен будет незначительным. Специалисты объясняют это тем, что одна марка подорожает лишь на пять копеек.

Комментарии 10
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Екарный Бабай
27 3
Я конечно не курю,но задолбали уже деньги с народа драть.
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111
13 1
Трэш какой-то...Президент не курит - значит, модно не курить и вести здоровый образ жизни. Но ведь каждый вправе для себя САМ решать - курить или нет. С такими ценами на сигареты скоро курильщики начнут на махорку переходить, здоровье терять. Также, как с алкоголем - цены взвинтили, а народ как пил, так и пьёт - только теперь больше палёнкой травится!
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Чел
0 2
Трэш какой-то...Президент не курит - значит, модно не курить и вести здоровый образ жизни. Но ведь каждый вправе для себя САМ решать - курить или нет. С такими ценами на сигареты скоро курильщики начнут на махорку переходить, здоровье терять. Также, как с алкоголем - цены взвинтили, а народ как пил, так и пьёт - только теперь больше палёнкой травится!
А никто и не запрещает курить. Другое дело, что ведется ценовая политика, препятствующая курению, вводятся законы (которые особо и не исполняются) препятствующие свободному курению.
Поживем-увидим, к чему это приведет.
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вера
1 1
В 90е сказала себе и ближним: ни при каких условиях не откажусь от хороших кофе и сигарет Слово держу до сих пор)))
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девушка
0 4
В 90е сказала себе и ближним: ни при каких условиях не откажусь от хороших кофе и сигарет Слово держу до сих пор)))
ну и дура. и то и другое тебя убивает. и в результате ты умрешь в муках.
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Читатель
0 0
В 90е сказала себе и ближним: ни при каких условиях не откажусь от хороших кофе и сигарет Слово держу до сих пор)))
Ну тогда желаю Вам по больше здоровья)
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умный
0 1
Я конечно не курю,но задолбали уже деньги с народа драть.
пока быдло огрызается на действия правительства, умные абгамовичи потрошат землюшку кормилицу. кусайтесь дальше, челядь.
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вера
0 0
ну и дура. и то и другое тебя убивает. и в результате ты умрешь в муках.
Умирает дед, Смотрит на свою бабку, сидящую рядом, и говорит: и пить не хочется... Подумайте, девушка над этим мудрым анекдотом
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девушка
0 0
Умирает дед, Смотрит на свою бабку, сидящую рядом, и говорит: и пить не хочется... Подумайте, девушка над этим мудрым анекдотом
пичалько ((
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